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Beschwerde erhalten 20.03.2026 14:36:00

Kartellprüfung belastet Broadcom Aktie nicht

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Die Wettbewerbsbehörde der EU-Kommission prüft einem Sprecher zufolge die Beschwerde der Cloud-Lobbygruppe CISPE gegen das US-Technologieunternehmen Broadcom wegen der Lizenzierung von VMware.

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"Wir haben eine Beschwerde erhalten, in der behauptet wird, dass Broadcoms Lizenzierung von VMware-Produkten an Cloud-Dienstleister gegen die EU-Kartellvorschriften verstösst", sagte der Sprecher der EU-Kommission. Er fügte hinzu, dass diese im Einklang mit den Verfahren der Aufsichtsbehörde geprüft werde.

Die Gruppe - zu deren assoziierten Mitgliedern Amazon Web Services und Microsoft zählen - hat sich bei der EU über die VMware-Lizenzierung von Broadcom beschwert. Broadcom habe im Januar die Beendigung seines VMware-Cloud-Service-Provider-Programms in Europa signalisiert. Die Massnahmen des Unternehmens würden viele europäische Cloud-Anbieter zwingen, den Markt zu verlassen.

In einer Reaktion am Donnerstag liess Broadcom mitteilen: "Broadcom widerspricht entschieden den Anschuldigungen von CISPE, einer von Hyperscalern finanzierten Organisation, die die Realitäten des Marktes falsch darstellen." Der Konzern sei "weiterhin bestrebt, erheblich in unsere europäischen VMware-Cloud-Service-Provider-Partner zu investieren". Damit helfen wir ihnen, Alternativen zu den Hyperscalern anzubieten und die sich wandelnden Bedürfnisse europäischer Unternehmen und Organisationen zu erfüllen."

Im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeigt sich die Broadcom-Aktie zeitweise 0,41 Prozent tiefer bei 318,52 US-Dollar.

Von Edith Hancock

DOW JONES

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Broadcom-Aktie im Minus - doch Analysten rechnen mit neuen Rekorden

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com