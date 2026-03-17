NASDAQ 100 985336 / US6311011026
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Trading-Depot
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|NASDAQ-Handel im Fokus
|
17.03.2026 18:00:56
Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 am Mittag auf grünem Terrain
Das macht der NASDAQ 100.
Um 17:58 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.49 Prozent höher bei 24’777.04 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.426 Prozent höher bei 24’760.27 Punkten, nach 24’655.34 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 24’884.68 Punkte, das Tagestief hingegen 24’721.56 Zähler.
NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 17.02.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 24’701.60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.12.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 24’647.61 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 17.03.2025, bei 19’812.24 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 1.70 Prozent zu Buche. Bei 26’165.08 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 24’289.23 Punkten.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100
Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Baker Hughes (+ 4.69 Prozent auf 57.78 USD), Align Technology (+ 4.16 Prozent auf 176.50 USD), Arm (+ 4.01 Prozent auf 126.58 USD), eBay (+ 3.77 Prozent auf 94.86 USD) und Charter A (+ 3.17 Prozent auf 224.56 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Enphase Energy (-3.49 Prozent auf 44.29 USD), Intel (-3.08 Prozent auf 44.35 USD), Broadcom (-1.98 Prozent auf 318.49 USD), Honeywell (-1.74 Prozent auf 230.42 USD) und Amgen (-1.44 Prozent auf 360.99 USD).
NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 16’696’612 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.874 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus
2026 verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 7.06 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Gold, Silber & Minenaktien – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Der Goldpreis hat ein neues Rekordniveau erreicht und notiert bereits seit mehreren Tagen über 5.000 US-Dollar. Doch profitieren davon auch die Minenaktien? Und ist es für Anleger sinnvoller, direkt Gold zu kaufen oder lieber in Unternehmen zu investieren, die Gold fördern?
Im Gespräch mit Tim Schäfer werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Gold- und Silberproduzenten sowie auf spannende Unternehmen rund um die Rohstoffbranche.
Diese Themen besprechen wir im Video:
• Warum der Goldpreis aktuell so stark gestiegen ist
• Die grössten Goldminen der Welt – Newmont und Barrick im Fokus
• Minenaktien vs. physisches Gold – was ist langfristig sinnvoller?
• Welche Risiken Minenbetreiber haben (Politik, Umweltauflagen, hohe Investitionen)
• Chancen bei Royalty- und Streaming-Unternehmen wie Franco-Nevada oder Wheaton Precious Metals
• Warum Kupfer, Stahl und andere Rohstoffe durch Infrastruktur und Digitalisierung immer wichtiger werden
• Welche Branchen zusätzlich profitieren – z.B. Baumaschinenhersteller wie Caterpillar
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|24’771.04
|0.47%
Börse aktuell - Live TickerAnleger ignorieren Ölpreisanstieg: SMI und DAX schliessen mit Gewinnen -- Asiens Börsen mehrheitlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt drehten am Dienstag ins Plus. Die Erholung an der Wall Street setzt sich im Dienstagshandel fort. Die Börsen in Fernost gaben mehrheitlich nach.