Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 am Mittag auf grünem Terrain

Um 17:58 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.49 Prozent höher bei 24’777.04 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.426 Prozent höher bei 24’760.27 Punkten, nach 24’655.34 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 24’884.68 Punkte, das Tagestief hingegen 24’721.56 Zähler.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 17.02.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 24’701.60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.12.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 24’647.61 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 17.03.2025, bei 19’812.24 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 1.70 Prozent zu Buche. Bei 26’165.08 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 24’289.23 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Baker Hughes (+ 4.69 Prozent auf 57.78 USD), Align Technology (+ 4.16 Prozent auf 176.50 USD), Arm (+ 4.01 Prozent auf 126.58 USD), eBay (+ 3.77 Prozent auf 94.86 USD) und Charter A (+ 3.17 Prozent auf 224.56 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Enphase Energy (-3.49 Prozent auf 44.29 USD), Intel (-3.08 Prozent auf 44.35 USD), Broadcom (-1.98 Prozent auf 318.49 USD), Honeywell (-1.74 Prozent auf 230.42 USD) und Amgen (-1.44 Prozent auf 360.99 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 16’696’612 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.874 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

2026 verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 7.06 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch