Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Abend mit negativen Vorzeichen

Die Johnson Johnson-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 205,14 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 47'925 Punkten steht. Bei 205,00 USD markierte die Johnson Johnson-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 206,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 348'721 Johnson Johnson-Aktien.

Bei 207,80 USD erreichte der Titel am 27.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der Johnson Johnson-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.01.2025 bei 140,68 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Johnson Johnson-Aktie derzeit noch 31,42 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Johnson Johnson-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,91 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,19 USD belaufen. Am 14.10.2025 hat Johnson Johnson in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,12 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,11 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Johnson Johnson mit einem Umsatz von insgesamt 23.99 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.47 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,77 Prozent gesteigert.

Johnson Johnson dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 21.01.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Johnson Johnson rechnen Experten am 26.01.2027.

Den erwarteten Gewinn je Johnson Johnson-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,87 USD fest.

