Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor 5 Jahren eingebracht

Am 03.12.2020 wurde das Johnson Johnson-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 149.00 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Johnson Johnson-Aktie investiert, befänden sich nun 6.711 Johnson Johnson-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’378.66 USD, da sich der Wert eines Johnson Johnson-Papiers am 02.12.2025 auf 205.42 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 37.87 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Johnson Johnson zuletzt 495.62 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch