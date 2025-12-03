Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’860 -0.2%  SPI 17’665 -0.2%  Dow 47’592 0.3%  DAX 23’707 0.0%  Euro 0.9333 0.0%  EStoxx50 5’696 0.2%  Gold 4’214 0.2%  Bitcoin 74’245 1.2%  Dollar 0.8002 -0.3%  Öl 62.9 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204Nestlé3886335UBS24476758Novartis1200526Rheinmetall345850Swiss Re12688156Holcim1221405Zurich Insurance1107539
Top News
HIAG-Aktie etwas schwächer: Vizepräsident Balz Halter tritt 2026 ab
Nestlé-Aktie mit leichtem Minus: Peter Brabeck-Letmathe tritt bei Nestlé als Präsident Emeritus ab
AstraZeneca-Aktie verliert: Klage um möglichen AstraZeneca-Impfschaden - Gericht verschiebt Entscheidung
Baloise-Aktie fällt: CFO Carsten Stolz verlässt Gruppe per Ende 2025
Bitcoin steigt auf höchsten Stand seit Mitte November
Suche...
Plus500 Depot

Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lohnende Johnson Johnson-Investition? 03.12.2025 16:02:31

Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor 5 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Johnson Johnson eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Johnson & Johnson
164.53 CHF -0.59%
Kaufen Verkaufen

Am 03.12.2020 wurde das Johnson Johnson-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 149.00 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Johnson Johnson-Aktie investiert, befänden sich nun 6.711 Johnson Johnson-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’378.66 USD, da sich der Wert eines Johnson Johnson-Papiers am 02.12.2025 auf 205.42 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 37.87 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Johnson Johnson zuletzt 495.62 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: josefkubes / Shutterstock.com

Nachrichten zu Johnson & Johnson

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Johnson & Johnson

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

09:23 SMI nimmt 13.000er-Marke ins Visier
09:03 Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
07:12 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Blue Chips drehen wieder nach oben
02.12.25 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Bayerische Motoren Werke AG
02.12.25 SGS stärkt Wachstum durch Akquisition
02.12.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.70% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Logitech, Nestlé
21.11.25 Marktüberblick: Siemens Energy gesucht
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
SMI-Kurs: 12’860.08 03.12.2025 15:50:40
Long 10’693.16 8.59 3SSMJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Bayer-Aktie schnellt hoch: Bayer erhält wichtige Rückendeckung im Glyphosat-Verfahren
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Nestlé-Aktie gibt nach: Offenbar Verkauf von Blue Bottle Coffee geprüft
US-Rekordaufträge treiben RENK-Aktie nach oben - Rheinmetall & HENSOLDT ziehen mit
Alternative zu NVIDIA-Investment? - Deshalb könnte sich der SoundHound AI-Aktienkurs bis 2026 verdoppeln
Meyer Burger-Aktie dreht ins Minus: Definitive Nachlassstundung erhalten
SMI nach Inflationszahlen leichter -- DAX stabil -- Wall Street uneinheitlich -- Anleger in Asien uneins - Börsen schliessen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Aktien von Warner Bros und Netflix uneins: Rennen um Medienkonzern geht offenbar weiter - Netflix weiter dabei
Airbus-Aktie fällt: A320-Rumpfdefekt drückt November-Zahlen - Airbus bewertet weitere Schritte
HUGO BOSS-Aktie bricht ein: Modekonzern stellt Anleger auf Übergangsjahr ein

finanzen.net News

Datum Titel
16:03 Kreise: Ministerium will Antragsflut für Netzanschlüsse eindämmen
15:59 Klingbeil: Stromsteuer-Senkung für alle weiter das Ziel
15:57 Aktien New York: Erholung geht nur beim Dow weiter - Nasdaq gibt nach
15:49 USA: Industrieproduktion legt etwas zu
15:48 VW-Chef Blume will Sparkurs vorantreiben
15:47 AKTIE IM FOKUS: Thyssenkrupp unter Druck - Skepsis vor Geschäftsbericht
15:40 GNW-News: BetaGlue Therapeutics erweitert klinische Studie in Italien nach Genehmigung vom italienischen Gesundheitsministerium zur Durchführung einer klinis...
15:24 Verzögerungen bei Bundeswehr-Digitalisierungsprojekt
15:24 ROUNDUP: Israel kündigt Öffnung von Rafah-Übergang nach Ägypten an
15:24 Silber klettert erneut auf Rekordhoch - auch Gold zieht an