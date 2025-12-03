Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046
|Lohnende Johnson Johnson-Investition?
|
03.12.2025 16:02:31
Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Johnson Johnson eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Am 03.12.2020 wurde das Johnson Johnson-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 149.00 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Johnson Johnson-Aktie investiert, befänden sich nun 6.711 Johnson Johnson-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’378.66 USD, da sich der Wert eines Johnson Johnson-Papiers am 02.12.2025 auf 205.42 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 37.87 Prozent zugenommen.
Insgesamt war Johnson Johnson zuletzt 495.62 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Johnson & Johnson
|
02.12.25
|Johnson Johnson Aktie News: Anleger schicken Johnson Johnson am Dienstagabend auf rotes Terrain (finanzen.ch)
|
02.12.25
|Johnson Johnson Aktie News: Anleger schicken Johnson Johnson am Dienstagnachmittag auf rotes Terrain (finanzen.ch)
|
28.11.25
|Handel in New York: Dow Jones letztendlich in Grün (finanzen.ch)
|
28.11.25
|Pluszeichen in New York: Dow Jones verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.ch)
|
28.11.25
|Börse New York: Dow Jones am Freitagmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
28.11.25
|Zuversicht in New York: Dow Jones zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
26.11.25
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
25.11.25
|Dienstagshandel in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Johnson & Johnson
