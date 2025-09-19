Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
19.09.2025

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Hold für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiers durch Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Analyst Romain Gourvil.

Mercedes-Benz Group
48.12 CHF 0.68%
Kaufen Verkaufen

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 58 auf 56 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die US-Zölle auf Autoimporte aus der EU, deren Verringerung auf 15 Prozent wahrscheinlich erst im Laufe des Schlussquartals in Kraft trete, belasteten weiterhin die Margen der europäischen Hersteller, schrieb Romain Gourvil in seiner am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Zudem könnte kurzfristig Druck von einer weiteren Marktabschwächung in China kommen. Für Unterstützung sorgten indes die gute Absatzdynamik und viele neue Modelle, wobei hier Renault, Volkswagen und BMW vorn lägen. Bei Audi und Mercedes-Benz zeichne sich für 2026 eine starke Produktdynamik ab.

Aktienanalyse online: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:27 Uhr in Grün und gewann 0.5 Prozent auf 51.81 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 8.09 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 268’572 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein gewann seit Jahresbeginn 2025 um 4.6 Prozent. Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2025 veröffentlicht.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 16:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: istock/kryczka

