Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Hold für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 58 auf 56 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die US-Zölle auf Autoimporte aus der EU, deren Verringerung auf 15 Prozent wahrscheinlich erst im Laufe des Schlussquartals in Kraft trete, belasteten weiterhin die Margen der europäischen Hersteller, schrieb Romain Gourvil in seiner am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Zudem könnte kurzfristig Druck von einer weiteren Marktabschwächung in China kommen. Für Unterstützung sorgten indes die gute Absatzdynamik und viele neue Modelle, wobei hier Renault, Volkswagen und BMW vorn lägen. Bei Audi und Mercedes-Benz zeichne sich für 2026 eine starke Produktdynamik ab.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:27 Uhr in Grün und gewann 0.5 Prozent auf 51.81 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 8.09 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 268’572 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein gewann seit Jahresbeginn 2025 um 4.6 Prozent. Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2025 veröffentlicht.

