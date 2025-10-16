Investment-Note für Merck-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.

Die US-Bank JPMorgan hat Merck KGaA nach Aussagen zu 2026 und neuen Mittelfristzielen während des Kapitalmarkttags auf "Overweight" mit einem Kursziel von 115,90 Euro belassen. Erste Indikationen des Pharma- und Spezialchemiekonzerns für 2026 signalisierten ein um etwa vier Prozent schwächeres Ebitda als bislang vom Markt erwartet, schrieb Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Mögliche Kürzungen seien allerdings bereits erwartet worden, ergänzte er. Der mittelfristige Ausblick untermauere allerdings zugleich die von Bloomberg zur Verfügung gestellten Konsensschätzungen.

Die Merck-Aktie musste um 10:33 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2.1 Prozent auf 114.05 EUR abwärts. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 1.62 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Bisher wurden heute 103’829 Merck-Aktien gehandelt. Auf Jahressicht 2025 ging es für die Aktie um 17.0 Prozent abwärts.

