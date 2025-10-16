Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’666 1.1%  SPI 17’413 0.8%  Dow 46’253 0.0%  DAX 24’123 -0.2%  Euro 0.9287 0.1%  EStoxx50 5’603 0.0%  Gold 4’232 0.6%  Bitcoin 88’331 0.2%  Dollar 0.7966 -0.1%  Öl 62.4 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Merck-Aktie in Rot: Konzern peilt mittelfristig stärkeres Wachstum und höhere Marge an
Investment-Note für Merck-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.
ABB-Aktie wegen Gewinnmitnahmen in Rot: Konzern übertrifft Erwartungen und stellt neuen CFO vor
TSMC erzielt Rekordgewinn - KI-Boom treibt Aktie des Chipfertigers auf Allzeithoch
DocMorris-Aktie steigt kräftig: Wachstum im dritten Quartal - Ausblick bestätigt - neue Kommerzchefin
Suche...
Plus500 Depot

Merck Aktie 412799 / DE0006599905

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Einstufung im Blick 16.10.2025 10:49:44

Investment-Note für Merck-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.

Investment-Note für Merck-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.

Merck-Papier wurde von JP Morgan Chase & Co.-Analyst Richard Vosser einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Merck
108.12 CHF -2.60%
Kaufen Verkaufen

Die US-Bank JPMorgan hat Merck KGaA nach Aussagen zu 2026 und neuen Mittelfristzielen während des Kapitalmarkttags auf "Overweight" mit einem Kursziel von 115,90 Euro belassen. Erste Indikationen des Pharma- und Spezialchemiekonzerns für 2026 signalisierten ein um etwa vier Prozent schwächeres Ebitda als bislang vom Markt erwartet, schrieb Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Mögliche Kürzungen seien allerdings bereits erwartet worden, ergänzte er. Der mittelfristige Ausblick untermauere allerdings zugleich die von Bloomberg zur Verfügung gestellten Konsensschätzungen.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Merck-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Merck-Aktie musste um 10:33 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2.1 Prozent auf 114.05 EUR abwärts. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 1.62 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Bisher wurden heute 103’829 Merck-Aktien gehandelt. Auf Jahressicht 2025 ging es für die Aktie um 17.0 Prozent abwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:33 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:33 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Travis Wolfe / Shutterstock.com

Nachrichten zu Merck KGaA

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?