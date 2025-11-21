Intuit Aktie 60141 / US4612021034
21.11.2025 19:07:21
Intuit Shares Rise 6% After Announcing LA28 Olympic Partnership
(RTTNews) - Intuit Inc. (INTU) climbed 5.78 percent, gaining $36.85 to $674.29 after the company announced it will be a Founding Partner of the 2028 Olympic and Paralympic Games in Los Angeles.
The stock is trading at $676.16, compared with a previous close of $637.44 on the New York Stock Exchange. Today's trading range is between $659.51 and $681.98, with volume at about 1.77 million shares.
Intuit's 52-week range is $532.65 to $813.70.
The deal includes naming rights retention for Intuit Dome, which will host the men's and women's basketball competitions marking the first time Olympic venues can keep commercial names.
Nachrichten zu Intuit Inc.
Analysen zu Intuit Inc.
