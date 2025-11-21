Handel in New York: So performt der NASDAQ 100 am Mittag

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 0.87 Prozent stärker bei 24’263.04 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.346 Prozent auf 24’137.66 Punkte an der Kurstafel, nach 24’054.38 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 23’854.03 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24’263.04 Punkten lag.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 2.52 Prozent abwärts. Der NASDAQ 100 stand vor einem Monat, am 21.10.2025, bei 25’127.13 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.08.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 23’142.58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.11.2024, stand der NASDAQ 100 bei 20’740.78 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 15.67 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 26’182.10 Punkten. Bei 16’542.20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Ross Stores (+ 7.48 Prozent auf 172.50 USD), Old Dominion Freight Line (+ 5.80 Prozent auf 133.62 USD), Paccar (+ 5.20 Prozent auf 102.68 USD), Intuit (+ 5.11 Prozent auf 670.01 USD) und Align Technology (+ 4.77 Prozent auf 139.14 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Datadog A (-3.05 Prozent auf 154.71 USD), CrowdStrike (-2.99 Prozent auf 486.34 USD), Copart (-2.75 Prozent auf 39.89 USD), Atlassian (-2.67 Prozent auf 140.20 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-2.56 Prozent auf 172.59 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 43’809’300 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.925 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

2025 hat die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.41 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch