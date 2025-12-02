Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 bewegt letztendlich im Plus

Zum Handelsschluss erhöhte sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0.84 Prozent auf 25’555.86 Punkte. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 0.422 Prozent höher bei 25’449.87 Punkten, nach 25’342.85 Punkten am Vortag.

Bei 25’369.36 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 25’622.58 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 25’858.13 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 02.09.2025, einen Stand von 23’231.11 Punkten auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 02.12.2024, einen Stand von 21’164.60 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 21.84 Prozent aufwärts. Bei 26’182.10 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16’542.20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Intel (+ 8.65 Prozent auf 43.47 USD), NXP Semiconductors (+ 7.95 Prozent auf 215.35 USD), Microchip Technology (+ 6.14 Prozent auf 56.71 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 5.78 Prozent auf 181.33 USD) und Booking (+ 4.97 Prozent auf 5’135.07 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen AMD (Advanced Micro Devices) (-2.06 Prozent auf 215.24 USD), Monster Beverage (-1.63 Prozent auf 74.71 USD), Kraft Heinz Company (-1.62 Prozent auf 24.96 USD), Exelon (-1.51 Prozent auf 45.00 USD) und O Reilly Automotive (-1.38 Prozent auf 99.84 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 43’047’256 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3.704 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.31 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

