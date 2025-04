Infineon stärkt Automotive-Sparte durch Kauf von Marvells Ethernet-Geschäft

Der Kaufpreis betrage 2,5 Milliarden US-Dollar in bar, teilte Infineon am Montagabend mit. Mit dem Kauf der Sparte will das Unternehmen nach eigenen Angaben die Systemkompetenz für softwaredefinierte Fahrzeuge stärken. Die Übernahme ergänze das Mikrokontroller-Geschäft und baue es weiter aus. Die Transaktion unterliege den erforderlichen behördlichen Genehmigungen.

Ethernet sei eine Schlüsseltechnologie für Kommunikations- und Konnektivitätslösungen mit geringer Latenz und hoher Bandbreite, die für softwaredefinierte Fahrzeuge entscheidend sei, hiess es in der Mitteilung weiter. Darüber hinaus berge sie grosses Potenzial für angrenzende Anwendungsbereiche wie humanoide Roboter. Die geplante Investition werde die bereits feste Verankerung in den USA weiter verstärken, einschliesslich umfangreicher Aktivitäten im Bereich Forschung und Entwicklung.

DOW JONES