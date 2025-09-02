|Kurse + Charts + Realtime
|
02.09.2025 22:32:44
INDEXÄNDERUNG: Flatexdegiro steigen in Stoxx-600 auf
flatexDEGIRO
25.42 CHF 3.72%
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
September 02, 2025 16:33 ET (20:33 GMT)
Nachrichten zu flatexDEGIRO AG
|
22:32
|INDEXÄNDERUNG: Flatexdegiro steigen in Stoxx-600 auf (Dow Jones)
|
01.09.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX liegt letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
01.09.25
|Freundlicher Handel: So bewegt sich der MDAX am Montagnachmittag (finanzen.ch)
|
01.09.25
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen zu (finanzen.ch)
|
29.08.25
|EQS-Adhoc: flatexDEGIRO AG: Management Board aims to merge flatexDEGIRO AG with flatexDEGIRO Bank AG in 2026 (EQS Group)
|
29.08.25
|EQS-Adhoc: flatexDEGIRO AG: Vorstand strebt Verschmelzung der flatexDEGIRO AG mit der flatexDEGIRO Bank AG in 2026 an (EQS Group)
|
29.08.25
|MDAX-Wert flatexDEGIRO-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in flatexDEGIRO von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
25.08.25
|Freundlicher Handel: MDAX zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.ch)