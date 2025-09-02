Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’088 -0.7%  SPI 16’738 -0.9%  Dow 45’296 -0.6%  DAX 23’487 -2.3%  Euro 0.9367 -0.1%  EStoxx50 5’291 -1.4%  Gold 3’535 1.7%  Bitcoin 89’598 2.6%  Dollar 0.8047 0.5%  Öl 69.1 1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Börsenrally unter Spannung: Anleger setzen auf Fed-Zinssenkung im September
Stanley Druckenmiller: So ist das Depot des Starinvestors im 2. Quartal 2025 aufgestellt
Amazon-Aktie dennoch tiefer: Cloud-Ausbau in Neuseeland mit Milliarden-Investition verstärkt
Palantir-Aktie nach Kursrücksetzer in Grün - bleibt der Aufwärtstrend bestehen?
Kraft Heinz-Aktie knickt ein: Aufspaltung in zwei börsennotierte Unternehmen
Suche...
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.09.2025 22:32:44

INDEXÄNDERUNG: Flatexdegiro steigen in Stoxx-600 auf

Nachrichten zu flatexDEGIRO AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten