Implenia Aktie News: Implenia am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 74,60 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 17'980 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Implenia-Aktie bei 74,90 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 73,60 CHF. Zuletzt wechselten 23'379 Implenia-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 83,30 CHF erreichte der Titel am 08.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Implenia-Aktie damit 10,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 35,00 CHF. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Implenia-Aktie 53,08 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,40 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,42 CHF.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Implenia-Aktie in Höhe von 4,94 CHF im Jahr 2026 aus.

