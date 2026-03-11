Implenia Aktie 2386855 / CH0023868554
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
11.03.2026 16:29:00
Implenia Aktie News: Implenia am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Implenia gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Implenia-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 74,60 CHF.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 74,60 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 17'980 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Implenia-Aktie bei 74,90 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 73,60 CHF. Zuletzt wechselten 23'379 Implenia-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 83,30 CHF erreichte der Titel am 08.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Implenia-Aktie damit 10,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 35,00 CHF. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Implenia-Aktie 53,08 Prozent sinken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,40 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,42 CHF.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Implenia-Aktie in Höhe von 4,94 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Implenia-Aktie
Implenia-Aktie springt an: Betriebsgewinn zieht an - Dividende steigt - Wechsel im Management
Implenia-Aktie dreht dennoch ins Minus: Aufträge für Brücken und Tunnel in Deutschland und Norwegen gewonnen
Implenia-Aktie höher: Milliardenprojekt stärkt Auftragsbestand
Nachrichten zu Implenia AG
|
16:29
|Implenia Aktie News: Implenia am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12:29
|Implenia Aktie News: Implenia am Mittwochmittag im Plus (finanzen.ch)
|
09:29
|Implenia Aktie News: Implenia am Vormittag mit Einbussen (finanzen.ch)
|
09.03.26
|SPI-Papier Implenia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Implenia von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
04.03.26
|Implenia will ab nächstem Jahr durchstarten (AWP)
|
04.03.26
|Handel in Zürich: SPI schlussendlich im Aufwind (finanzen.ch)
Analysen zu Implenia AG
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet Aerospace & Safran SA mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Woodward
✅ Howmet Aerospace
✅ Safran SA
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX schwächer -- Wall Street uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich überwiegend fester
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt halten sich am Mittwoch zurück. Die Wall Street zeigt sich uneins. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.