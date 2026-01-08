Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Grossauftrag 08.01.2026 11:07:00

Implenia-Aktie höher: Milliardenprojekt stärkt Auftragsbestand

Der Baukonzern sichert sich zentrale Lose beim Ausbau der Bahnstrecke Zürich-Winterthur und positioniert sich langfristig im Schweizer Infrastrukturmarkt.

Der Baukonzern Implenia hat einen Grossauftrag im Raum Zürich erhalten. Gemeinsam mit dem Partner Marti wird Implenia den Hauptteil des Ausbaus der Bahnlinie zwischen Zürich und Winterthur erstellen.

Die Arbeitsgemeinschaft (ARGE) aus Implenia und Marti habe fünf von sechs Hauptlosen des Bahnprojekts "MehrSpur Zürich-Winterthur" gewonnen, teilte der Baukonzern am Mittwoch mit. Das Auftragsvolumen für Implenia allein beläuft sich dabei auf rund 830 Millionen Franken, insgesamt hat der Auftrag ein Volumen von knapp 1,7 Milliarden.

Die ARGE ist verantwortlich für die Erstellung des Brüttenertunnels sowie für die Abschnitte Winterthur, Dietlikon und Wallisellen. Die Zuschläge für die insgesamt fünf Lose sei gestaffelt über die vergangenen Monate erfolgt.

Brüttenertunnel als Kernstück

Mit dem Projekt "MehrSpur Zürich-Winterthur" planen der Bund und die SBB eine neue Doppelspurlinie durch den Brüttenertunnel sowie den Ausbau der Bahnhöfe Dietlikon, Bassersdorf, Wallisellen und Winterthur Töss. Damit soll der heutige Kapazitätsengpass im Bahnnetz zwischen Zürich und Winterthur behoben werden.

Kernstück dieses Engpasses ist der rund 8,3 Kilometer lange Brüttenertunnel, der auch eine rund 1 Kilometer langen Abzweigung Richtung Flughafen Zürich umfasst. Der Start der Arbeiten zum Vortrieb des Tunnels ist für 2029 geplant. Die Bauzeit des gesamten Projekts beträgt rund zehn Jahre.

Implenia-Titel verbuchen an der SIX zeitweise einen Gewinn von 4,76 Prozent und kosteten zuletzt 81,40 Franken.

awp-robot/cf/rw

Dietikon (awp)

Bildquelle: Marlon Trottmann / Shutterstock.com
