Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’511 0.8%  SPI 18’620 0.8%  Dow 48’822 0.7%  DAX 24’216 1.8%  Euro 0.9076 -0.1%  EStoxx50 5’872 1.7%  Gold 5’153 1.3%  Bitcoin 57’169 7.0%  Dollar 0.7797 -0.3%  Öl 81.0 -1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
Ausblick: Broadcom informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Jetzt Live: Wie du jede Aktie in eine Einnahmequelle verwandelst
PLAZZA-Aktie steigt: Höherer Ertrag und Gewinn - Dividende wird angehoben
Implenia-Aktie springt an: Betriebsgewinn zieht an - Dividende steigt - Wechsel im Management
Suche...
eToro entdecken
04.03.2026 18:00:36

Implenia will ab nächstem Jahr durchstarten

(Zusammenfassung mit Börsenschlusskurs ergänzt)

Zürich (awp) - Implenia will ab nächstem Jahr kräftig Gas geben. "Wenn alles so läuft wie jetzt, werden wir im 2027 ein zweistelliges Umsatzwachstum haben", sagte Konzernchef Jens Vollmar am Mittwoch am Rande der Bilanzmedienkonferenz im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP.

Grundlage dafür sind die dicken Auftragspolster, die im vergangenen Jahr nochmals um ein Viertel grösser geworden sind und mittlerweile 8,5 Milliarden Franken erreichen. Zudem sind die neuen Aufträge deutlich profitabler als die alten.

"Für das laufende Jahr gehen wir davon aus, dass wir etwa gleich viel Umsatz machen wie 2025", erklärte Vollmar. Im vergangenen Jahr war der Umsatz um 2,4 Prozent auf 3,47 Milliarden Franken gesunken.

Denn der Auftragsbestand sei für 2026 ungefähr gleich hoch wie im vergangenen Jahr. Dabei seien die Dynamiken unterschiedlich: Während der Hochbau klar zulegen werde, dürfte sich der Tiefbau flach oder eher rückläufig entwickeln.

Schub in Deutschland

Schub erwartet Vollmar von Deutschland. Nach einem Umsatzrückgang um 10 Prozent auf 850 Millionen Franken im 2025 werde dort der Umsatz im laufenden Jahr wieder anziehen: "Wir werden 2026 über 1 Milliarde Umsatz in Deutschland erzielen", sagte der Konzernchef.

Wie stark Implenia dabei vom riesigen Infrastrukturprojekt der deutschen Regierung profitieren werde, sei schwierig zu sagen. Denn es sei nicht immer klar, welches Projekt aus welchem Topf finanziert werde, sagte Vollmar. Aber in der Summe habe Implenia den Auftragsbestand in Deutschland um über 20 Prozent gesteigert. Dabei habe man auch Fortschritte im Verteidigungsbereich gemacht, in welchem Implenia wachsen wolle.

Derzeit könne Implenia wachsen, ohne weitere Kosten für zusätzliche Strukturen aufbauen zu müssen. Die Wachstumstreiber seien die Spezialisierung im Hochbau und im Immobiliengeschäft. So hätten beispielsweise Rechenzentren eine Marge, die um Faktoren höher sei als normale Gebäude.

Rechenzentren boomen

"Bei den Rechenzentren geht die Post ab", sagte Vollmar. Derzeit habe man eine Handvoll Projekte für Datenzentren in der Schweiz. Die hätten eine Grösse von je ein paar hundert Millionen Franken pro Projekt. Aktuell sei ein Rechenzentrum in Beringen/SH im Bau.

Auch in Deutschland schaue man sich Projekte für Rechenzentren an. Im Bau sei aber noch keines, sagte Vollmar. Daneben seien etwa Spitäler oder der Laborbau die Wachstumstreiber. So habe Implenia Spitalprojekte in München, Hamburg und im Süden von Baden-Württemberg vor der Brust, sagte der Implenia-Chef: "Wir hoffen, davon zu profitieren."

Mehr Betriebsgewinn

Im laufenden Jahr will Implenia den Betriebsgewinn EBIT auf rund 150 Millionen Franken steigern, nachdem er im vergangenen Jahr um 7,6 Prozent auf 140,5 Millionen Franken zugelegt hatte. Ab nächstem Jahr soll der operative Gewinn weiter bergauf gehen und "über 150 Millionen Franken" zu liegen kommen.

"'Über 150 Millionen' heisst nicht 151 Millionen", bekräftige Vollmar: "Wir wollen deutlich über 150 Millionen Franken abschliessen." Und die Betriebsgewinnmarge solle im nächsten Jahr näher an das mittelfristige Ziel von 4,5 Prozent rücken. 2025 hatte die Marge 4,0 Prozent erreicht.

Persönlich hegt Vollmar ehrgeizige Ziele: "Wir können doppelt so gross werden", sagte er. Das sei seine persönliche Ambition.

"Ich bin ja noch jung", sagte der 41-Jährige, der vor einem Jahr die Führung des grössten Schweizer Baukonzerns übernommen hat. Die Verdoppelung der Grösse sei in den nächsten zehn Jahren möglich, sagte er im Gespräch mit AWP weiter.

Die Finanzgemeinde reagierte erfreut. Nach dem Kurseinbruch vom Vortag schloss die Aktie um knapp 10 Prozent im Plus.

jb/mk/ls

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Um 18 Uhr live: Wie du jede Aktie in eine Einnahmequelle verwandelst

Im Webinar heute Abend erfährst du, wie du jede Aktie in eine regelmässige Einnahmequelle verwandelst, statt nur auf grüne Vorzeichen zu hoffen!

Schnell Plätze sichern!

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
✅ Legrand SA
✅ Infineon
✅ Schneider Electric

inklusive Rebalancing:
❌ Broadcom Inc
❌ Wells Fargo & Co
❌ Alphabet A

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch

Inside Trading & Investment

17:03 Höhere Inflation nach dem Krieg mit dem Iran?
08:47 SMI rauscht in die Tiefe
08:00 3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch
07:23 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Korrektur weitet sich aus
03.03.26 Julius Bär: 11.80% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Partners Group Holding AG, UBS Group AG, Swissquote Group Holding SA
03.03.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 17.20% p.a. Barrier Reverse Convertible auf DocMorris
03.03.26 Marktüberblick: Beiersdorf im Fokus
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’112.11 19.43 BX0SPU
Short 14’376.20 13.96 BLPSVU
Short 14’901.01 9.00 BW3SLU
SMI-Kurs: 13’510.74 04.03.2026 17:30:37
Long 13’011.06 19.86 S1ABEU
Long 12’696.48 13.54 SWHB5U
Long 12’184.40 8.97 SW5B0U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Wenig Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025
Holcim-Aktie schlussendlich im Minus: Gewinneinbruch in 2025 - Erwartungen teils übertroffen
Swiss Re-Aktie letztlich stärker: Deutliches Gewinnwachstum in 2025
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert Zurich Insurance Group in Q4 2025
Siemens Energy-Aktie nach Dividendenabschlag fester: Erste Gewinnausschüttung seit 2022
Partners Group-Aktie letztlich schwächer: Rechenzentrumsplattform atNorth verkauft
EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Deutsche Bank AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie
Netflix-Aktie klettert: Angebot für Warner Bros. wird nicht weiter erhöht

Top-Rankings

Diese Aktien befanden sich im vierten Quartal 2025 im Depot von Bridgewater Associates
Portfolio-Überblick
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
Mit seinem Hedgefonds Elliott Investment Management investierte Paul Singer auch im vierten Quar ...
Bildquelle: Thos Robinson/Getty Images for New York Times
Jeremy Granthams Portfolio im Q4 2025: Veränderungen bei Amazon, Apple, Microsoft & Co.
Auch im vierten Quartal 2025 kam es im Aktienportfolio von Jeremy Granthams Investmentgesellscha ...
Bildquelle: Lane Turner/Boston Globe/Getty Images
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.