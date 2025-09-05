Idorsia Aktie 36346343 / CH0363463438
05.09.2025 16:17:00
Idorsia-Aktie profitiert: Idorsia arbeitet mit US-Einrichtungen zur Bluthochdruckforschung zusammen
Idorsia spannt mit dem Stanford Hypertension Center und dem Duke Heart Center bei einem Forschungsprogramm zum Bereich Bluthochdruck zusammen.
Insbesondere Patienten, die aufgrund ihrer schwer kontrollierbaren Hypertonie mehrere Medikamente einnehmen müssen, stünden zunehmend vor Herausforderungen bei der Koordination ihrer Behandlung. Mit dem von den beiden medizinischen Einrichtungen geleiteten Programm sollen daher neue Werkzeuge entwickelt werden, wobei auch künstliche Intelligenz zum Einsatz kommen soll. Teil der Forschung werde auch Idorsias Blutdrucksenker Tryvio sein.
Für Idorsia-Aktien geht es an der SIX zwischenzeitlich um 3,05 Prozent auf 2,88 CHF nach oben.
Allschwil (awp)
