Idorsia-Aktie profitiert: Idorsia arbeitet mit US-Einrichtungen zur Bluthochdruckforschung zusammen

Das IMPACT-HTN genannte dreiphasige Programm soll neue Behandlungsmethoden für schwer kontrollierbaren Bluthochdruck (Hypertonie) entwickeln, wie Idorsia am Freitag mitteilte.

Insbesondere Patienten, die aufgrund ihrer schwer kontrollierbaren Hypertonie mehrere Medikamente einnehmen müssen, stünden zunehmend vor Herausforderungen bei der Koordination ihrer Behandlung. Mit dem von den beiden medizinischen Einrichtungen geleiteten Programm sollen daher neue Werkzeuge entwickelt werden, wobei auch künstliche Intelligenz zum Einsatz kommen soll. Teil der Forschung werde auch Idorsias Blutdrucksenker Tryvio sein.

Für Idorsia-Aktien geht es an der SIX zwischenzeitlich um 3,05 Prozent auf 2,88 CHF nach oben.

Allschwil (awp)