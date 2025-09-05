Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Forschungsprogramm 05.09.2025 16:17:00

Idorsia-Aktie profitiert: Idorsia arbeitet mit US-Einrichtungen zur Bluthochdruckforschung zusammen

Idorsia-Aktie profitiert: Idorsia arbeitet mit US-Einrichtungen zur Bluthochdruckforschung zusammen

Idorsia spannt mit dem Stanford Hypertension Center und dem Duke Heart Center bei einem Forschungsprogramm zum Bereich Bluthochdruck zusammen.

Idorsia
2.67 CHF 2.73%
Kaufen Verkaufen
Das IMPACT-HTN genannte dreiphasige Programm soll neue Behandlungsmethoden für schwer kontrollierbaren Bluthochdruck (Hypertonie) entwickeln, wie Idorsia am Freitag mitteilte.

Insbesondere Patienten, die aufgrund ihrer schwer kontrollierbaren Hypertonie mehrere Medikamente einnehmen müssen, stünden zunehmend vor Herausforderungen bei der Koordination ihrer Behandlung. Mit dem von den beiden medizinischen Einrichtungen geleiteten Programm sollen daher neue Werkzeuge entwickelt werden, wobei auch künstliche Intelligenz zum Einsatz kommen soll. Teil der Forschung werde auch Idorsias Blutdrucksenker Tryvio sein.

Für Idorsia-Aktien geht es an der SIX zwischenzeitlich um 3,05 Prozent auf 2,88 CHF nach oben.

Allschwil (awp)

