20.08.2025 09:37:00
Idorsia-Aktie in Rot: Idorsia-Blutdrucksenker schafft es auf US-Empfehlungsliste
Das Biopharmaunternehmen Idorsia kann mit seinem Blutdrucksenker Tryvio einen Erfolg verbuchen.
In den aktualisierten Empfehlungen werde Tryvio nun als Therapie aufgeführt, die bei Erwachsenen mit schwer zu kontrollierendem Bluthochdruck in Kombination mit anderen blutdrucksenkenden Arzneimitteln eingesetzt werden könne, heisst es in der Mitteilung weiter. Damit sei Tryvio das erste Medikament zur Behandlung von Bluthochduck seit über 30 Jahren, das auf einen neuen Wirkmechanismus abziele.
Die klinischen Daten aus dem Entwicklungsprogramm hätten gezeigt, dass die Behandlung mit Tryvio dazu beitragen könne, einen kritisch ungedeckten medizinischen Bedarf zu beheben, wird Idorsia-CEO Srishti Gupta zitiert.An der SIX gibt die Idorsia-Aktie am Mittwoch zeitweise 1,16 Prozent auf 2,56 Franken nach.
sc/rw
Allschwil (awp)
