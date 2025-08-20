Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
20.08.2025 09:37:00

Idorsia-Aktie in Rot: Idorsia-Blutdrucksenker schafft es auf US-Empfehlungsliste

Idorsia-Aktie in Rot: Idorsia-Blutdrucksenker schafft es auf US-Empfehlungsliste

Das Biopharmaunternehmen Idorsia kann mit seinem Blutdrucksenker Tryvio einen Erfolg verbuchen.

Idorsia
2.67 CHF 2.73%
Kaufen Verkaufen
Tryvio, das auf dem Wirkstoff Aprocitentan basiert, sei in die neuen klinischen Praxisleitlinien zweier US-Institutionen für die Behandlung der systemischen Hypertonie aufgenommen worden, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit. Es handle sich um die Leitlinien des gemeinsamen Ausschusses des American College of Cardiology (ACC) und der American Heart Association (AHA).

In den aktualisierten Empfehlungen werde Tryvio nun als Therapie aufgeführt, die bei Erwachsenen mit schwer zu kontrollierendem Bluthochdruck in Kombination mit anderen blutdrucksenkenden Arzneimitteln eingesetzt werden könne, heisst es in der Mitteilung weiter. Damit sei Tryvio das erste Medikament zur Behandlung von Bluthochduck seit über 30 Jahren, das auf einen neuen Wirkmechanismus abziele.

Die klinischen Daten aus dem Entwicklungsprogramm hätten gezeigt, dass die Behandlung mit Tryvio dazu beitragen könne, einen kritisch ungedeckten medizinischen Bedarf zu beheben, wird Idorsia-CEO Srishti Gupta zitiert.

An der SIX gibt die Idorsia-Aktie am Mittwoch zeitweise 1,16 Prozent auf 2,56 Franken nach.

sc/rw

Allschwil (awp)

Bildquelle: Idorsia Pharmaceuticals Ltd

