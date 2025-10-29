Handel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende in Grün

Am Mittwoch sprang der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich um 0.55 Prozent auf 23’958.47 Punkte an. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.671 Prozent auf 23’987.29 Punkte an der Kurstafel, nach 23’827.49 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 23’763.99 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24’019.99 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 1.79 Prozent. Vor einem Monat, am 29.09.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 22’591.15 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2025, wies der NASDAQ Composite 21’098.29 Punkte auf. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 29.10.2024, den Stand von 18’712.75 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 24.26 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 24’019.99 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’784.03 Punkten registriert.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Olympic Steel (+ 23.42 Prozent auf 36.84 USD), CSG Systems International (+ 14.44 Prozent auf 78.68 USD), FormFactor (+ 12.49 Prozent auf 47.72 USD), Harvard Bioscience (+ 11.65 Prozent auf 0.45 USD) und United Therapeutics (+ 9.63 Prozent auf 455.32 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Fiserv (-44.04 Prozent auf 70.60 USD), Monro Muffler Brake (-16.62 Prozent auf 15.08 USD), Silgan (-13.57 Prozent auf 38.66 USD), Geospace Technologies (-9.32 Prozent auf 25.16 USD) und Nissan Motor (-7.69 Prozent auf 2.28 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 69’123’058 Aktien gehandelt. Mit 4.201 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Die Upbound Group-Aktie weist mit 5.57 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Mit 10.70 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Alliance Resource Partners LP-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch