Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’314 -0.4%  SPI 17’047 -0.2%  Dow 47’632 -0.2%  DAX 24’124 -0.6%  Euro 0.9280 0.4%  EStoxx50 5’706 0.0%  Gold 3’925 -0.4%  Bitcoin 89’298 -0.3%  Dollar 0.7999 0.8%  Öl 64.9 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Microsoft-Aktie dennoch tiefer: Microsoft steigert Umsatz und Gewinn
Alphabet-Aktie legt zu: Google-Mutter hat in Q3 mehr verdient
Kontron-Aktie legt zu: Umsatzprognose reduziert - Gewinnziel bleibt
Pierer Mobility: Verwaltungsrat beantragt an aoGV Verlegung des Hauptsitzes
OpenAI und NVIDIA-Aktie: Eigene Chips könnten NVIDIA-Preise um bis zu 30 Prozent unterbieten
Suche...

United Therapeutics Aktie 848383 / US91307C1027

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kursentwicklung 29.10.2025 22:34:34

Handel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende in Grün

Handel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende in Grün

Der NASDAQ Composite befand sich heute im Aufwind.

Nissan Motor
2.09 EUR -1.60%
Kaufen Verkaufen

Am Mittwoch sprang der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich um 0.55 Prozent auf 23’958.47 Punkte an. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.671 Prozent auf 23’987.29 Punkte an der Kurstafel, nach 23’827.49 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 23’763.99 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24’019.99 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 1.79 Prozent. Vor einem Monat, am 29.09.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 22’591.15 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2025, wies der NASDAQ Composite 21’098.29 Punkte auf. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 29.10.2024, den Stand von 18’712.75 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 24.26 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 24’019.99 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’784.03 Punkten registriert.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Olympic Steel (+ 23.42 Prozent auf 36.84 USD), CSG Systems International (+ 14.44 Prozent auf 78.68 USD), FormFactor (+ 12.49 Prozent auf 47.72 USD), Harvard Bioscience (+ 11.65 Prozent auf 0.45 USD) und United Therapeutics (+ 9.63 Prozent auf 455.32 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Fiserv (-44.04 Prozent auf 70.60 USD), Monro Muffler Brake (-16.62 Prozent auf 15.08 USD), Silgan (-13.57 Prozent auf 38.66 USD), Geospace Technologies (-9.32 Prozent auf 25.16 USD) und Nissan Motor (-7.69 Prozent auf 2.28 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 69’123’058 Aktien gehandelt. Mit 4.201 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Die Upbound Group-Aktie weist mit 5.57 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Mit 10.70 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Alliance Resource Partners LP-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Zur Übersichtsseite
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com