SMI 12'074 0.6%  SPI 16'769 0.4%  Dow 45'041 0.3%  DAX 24'359 -0.1%  Euro 0.9437 0.3%  EStoxx50 5'449 0.3%  Gold 3'335 0.0%  Bitcoin 94'831 -0.9%  Dollar 0.8064 -0.2%  Öl 66.0 -1.3% 
15.08.2025 20:03:56

Handel in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag im Minus

Das macht der NASDAQ Composite heute.

Intel
19.82 CHF 11.24%
Am Freitag geht es im NASDAQ Composite um 20:01 Uhr via NASDAQ um 0.22 Prozent auf 21’663.46 Punkte nach unten. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0.006 Prozent auf 21’709.34 Punkte an der Kurstafel, nach 21’710.67 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 21’567.46 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 21’716.18 Einheiten.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 0.950 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.07.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 20’677.80 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 15.05.2025, einen Stand von 19’112.32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.08.2024, notierte der NASDAQ Composite bei 17’594.50 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 12.36 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 21’803.75 Punkten. Bei 14’784.03 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Ballard Power (+ 10.66 Prozent auf 2.03 USD), Harvard Bioscience (+ 8.60 Prozent auf 0.53 USD), Dorel Industries (+ 6.71 Prozent auf 0.96 USD), Red Robin Gourmet Burgers (+ 6.25 Prozent auf 6.46 USD) und Intel (+ 6.04 Prozent auf 25.30 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Applied Materials (-13.89 Prozent auf 162.09 USD), KLA-Tencor (-8.39 Prozent auf 875.27 USD), Lam Research (-7.05 Prozent auf 99.81 USD), FormFactor (-4.76 Prozent auf 28.81 USD) und inTest (-4.32 Prozent auf 7.08 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 44’760’070 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.802 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

Die Upbound Group-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Die Cogent Communications-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.88 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

