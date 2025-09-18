Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 nachmittags freundlich

Um 20:00 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1.05 Prozent fester bei 24’477.16 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.815 Prozent auf 24’421.21 Punkte an der Kurstafel, nach 24’223.69 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 24’554.52 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24’347.54 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ 100 bereits um 1.23 Prozent. Der NASDAQ 100 lag vor einem Monat, am 18.08.2025, bei 23’713.76 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 18.06.2025, bei 21’719.69 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 18.09.2024, bei 19’344.49 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 16.69 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 24’554.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’542.20 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Intel (+ 21.95 Prozent auf 30.37 USD), CrowdStrike (+ 11.93 Prozent auf 498.65 USD), Synopsys (+ 11.24 Prozent auf 473.22 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7.09 Prozent auf 353.07 USD) und KLA-Tencor (+ 6.23 Prozent auf 1’051.54 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Arm (-3.98 Prozent auf 147.27 USD), Comcast (-3.07 Prozent auf 31.44 USD), DexCom (-2.47 Prozent auf 74.55 USD), Enphase Energy (-2.14 Prozent auf 37.89 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (-2.12 Prozent auf 155.79 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ 100 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 82’231’390 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 3.603 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Die Charter A-Aktie hat mit 7.29 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die The Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.22 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

