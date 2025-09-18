Gute Stimmung in New York: S&P 500 klettert letztendlich

Am Donnerstag bewegte sich der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss 0.48 Prozent höher bei 6’631.96 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 51.238 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0.424 Prozent fester bei 6’628.32 Punkten, nach 6’600.35 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6’656.80 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’611.89 Zählern.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 0.431 Prozent. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 18.08.2025, den Wert von 6’449.15 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 5’980.87 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.09.2024, lag der S&P 500 noch bei 5’618.26 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 13.01 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 6’656.80 Punkten. Bei 4’835.04 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Intel (+ 22.77 Prozent auf 30.57 USD), Synopsys (+ 12.86 Prozent auf 480.11 USD), Coinbase (+ 7.04 Prozent auf 343.13 USD), Applied Materials (+ 6.53 Prozent auf 189.76 USD) und KLA-Tencor (+ 5.74 Prozent auf 1’046.69 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil Darden Restaurants (-7.69 Prozent auf 192.74 USD), S&P Global (-6.67 Prozent auf 507.80 USD), Nucor (-5.95 Prozent auf 134.30 USD), Moodys (-5.75 Prozent auf 482.32 USD) und Nasdaq (-4.54 Prozent auf 88.87 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 111’744’490 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.603 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Fokus

Im S&P 500 präsentiert die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 1’200.00 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch