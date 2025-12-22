Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'164 -0.1%  SPI 18'099 0.1%  Dow 48'363 0.5%  DAX 24'284 0.0%  Euro 0.9314 0.0%  EStoxx50 5'744 -0.3%  Gold 4'447 2.5%  Bitcoin 70'093 -0.6%  Dollar 0.7920 -0.4%  Öl 62.1 2.5% 
NASDAQ 100 985336 / US6311011026

25’461.70
Pkt
115.52
Pkt
0.46 %
22:45:31
Index-Performance im Fokus 22.12.2025 22:33:57

Handel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels fester

Handel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels fester

Am Montagabend zeigten sich die Börsianer in New York optimistisch.

Am Montag gewann der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende 0.46 Prozent auf 25’461.70 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.716 Prozent höher bei 25’527.68 Punkten in den Montagshandel, nach 25’346.18 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25’401.59 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 25’554.03 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, einen Stand von 24’239.57 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 22.09.2025, den Wert von 24’761.07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, wies der NASDAQ 100 21’289.15 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 21.39 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26’182.10 Punkten. Bei 16’542.20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Micron Technology (+ 4.01 Prozent auf 276.59 USD), Synopsys (+ 3.78 Prozent auf 481.24 USD), Warner Bros Discovery (+ 3.53) Prozent auf 28.75 USD), Cintas (+ 2.36 Prozent auf 191.99 USD) und Paychex (+ 2.32 Prozent auf 114.88 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Dollar Tree (-4.18 Prozent auf 122.49 USD), Starbucks (-2.45 Prozent auf 86.17 USD), Honeywell (-1.58 Prozent auf 195.96 USD), Kraft Heinz Company (-1.47 Prozent auf 24.15 USD) und Fastenal (-1.42 Prozent auf 41.75 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 33’837’074 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.751 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.53 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

Zum NASDAQ 100-Chart

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr

Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?

David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.

Im Video geht es um:

📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?

Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.

👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen

NASDAQ 100 25’461.70 0.46%

