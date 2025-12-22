First Republic Bank Aktie 12082173 / US33616C1009
22.12.2025 22:33:57
Freundlicher Handel: S&P 500 klettert zum Ende des Montagshandels
Heute wagten sich die Anleger in New York aus der Reserve.
Am Montag legte der S&P 500 via NYSE letztendlich um 0.64 Prozent auf 6’878.49 Punkte zu. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 54.559 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.519 Prozent stärker bei 6’869.96 Punkten in den Montagshandel, nach 6’834.50 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des S&P 500 betrug 6’855.74 Punkte, das Tageshoch hingegen 6’882.03 Zähler.
S&P 500 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6’602.99 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 22.09.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6’693.75 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, einen Stand von 5’930.85 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 17.21 Prozent zu. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’920.34 Punkten. Bei 4’835.04 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im S&P 500
Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Norwegian Cruise Line (+ 5.34 Prozent auf 24.27 USD), Huntington Ingalls Industries (+ 5.01 Prozent auf 353.52 USD), Constellation Brands A (+ 4.98 Prozent auf 141.74 USD), Micron Technology (+ 4.01 Prozent auf 276.59 USD) und Synopsys (+ 3.78 Prozent auf 481.24 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Lumen Technologies (-5.13 Prozent auf 7.77 USD), Seagate Technology (-4.56 Prozent auf 282.85 USD), Dollar Tree (-4.18 Prozent auf 122.49 USD), Dominion Energy (-3.72 Prozent auf 57.22 USD) und Carvana (-3.69 Prozent auf 433.59 USD).
Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 33’837’074 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.751 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.
S&P 500-Fundamentaldaten
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu First Republic Bank
|
22:33
|Freundlicher Handel: S&P 500 klettert zum Ende des Montagshandels (finanzen.ch)
|
20:03
|Handel in New York: S&P 500 bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
18:01
|Aufschläge in New York: S&P 500 am Mittag in Grün (finanzen.ch)
|
16:01
|Börse New York: S&P 500 legt zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
|
19.12.25
|NYSE-Handel: S&P 500 schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
19.12.25
|S&P 500 aktuell: S&P 500 mit Kursplus (finanzen.ch)
|
19.12.25
|Zuversicht in New York: S&P 500 mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
19.12.25
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu First Republic Bank
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|6’878.49
|0.64%
Börse aktuell - Live TickerVorweihnachtliche Ruhe: Wall Street beendet Handel höher -- SMI und DAX schliessen stabil -- Asiens Börsen letztlich fester
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt traten auf der Stelle. Die positive Stimmung an der Wall Street hiel im Montagshandel an. Am Montag präsentierten sich die Börsen in Fernost freundlich.