Freundlicher Handel: S&P 500 klettert zum Ende des Montagshandels

Am Montag legte der S&P 500 via NYSE letztendlich um 0.64 Prozent auf 6’878.49 Punkte zu. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 54.559 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.519 Prozent stärker bei 6’869.96 Punkten in den Montagshandel, nach 6’834.50 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des S&P 500 betrug 6’855.74 Punkte, das Tageshoch hingegen 6’882.03 Zähler.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6’602.99 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 22.09.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6’693.75 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, einen Stand von 5’930.85 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 17.21 Prozent zu. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’920.34 Punkten. Bei 4’835.04 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Norwegian Cruise Line (+ 5.34 Prozent auf 24.27 USD), Huntington Ingalls Industries (+ 5.01 Prozent auf 353.52 USD), Constellation Brands A (+ 4.98 Prozent auf 141.74 USD), Micron Technology (+ 4.01 Prozent auf 276.59 USD) und Synopsys (+ 3.78 Prozent auf 481.24 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Lumen Technologies (-5.13 Prozent auf 7.77 USD), Seagate Technology (-4.56 Prozent auf 282.85 USD), Dollar Tree (-4.18 Prozent auf 122.49 USD), Dominion Energy (-3.72 Prozent auf 57.22 USD) und Carvana (-3.69 Prozent auf 433.59 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 33’837’074 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.751 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

S&P 500-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch