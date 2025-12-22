Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’164 -0.1%  SPI 18’099 0.1%  Dow 48’363 0.5%  DAX 24’284 0.0%  Euro 0.9314 0.0%  EStoxx50 5’744 -0.3%  Gold 4’447 2.5%  Bitcoin 70’093 -0.6%  Dollar 0.7920 -0.4%  Öl 62.1 2.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335NVIDIA994529Tesla11448018Idorsia36346343Swiss Re12688156Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Top News
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Aktien von Vestas, Orsted und Co.: US-Regierung setzt Offshore-Windprojekte aus
Clearwater Analytics-Aktie springt an: Investorenkonsortium plant Übernahme und Delisting
D-Wave-Aktie im Aufwärtstrend: CES-Strategie für 2026 sorgt für Fantasie
Tesla-Aktie mit Allzeithoch: CEO Elon Musk gewinnt Rechtsstreit um Milliarden-Aktienpaket
Suche...

First Republic Bank Aktie 12082173 / US33616C1009

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index im Fokus 22.12.2025 22:33:57

Freundlicher Handel: S&P 500 klettert zum Ende des Montagshandels

Freundlicher Handel: S&P 500 klettert zum Ende des Montagshandels

Heute wagten sich die Anleger in New York aus der Reserve.

First Republic Bank
0.00 USD 20.00%
Kaufen Verkaufen

Am Montag legte der S&P 500 via NYSE letztendlich um 0.64 Prozent auf 6’878.49 Punkte zu. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 54.559 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.519 Prozent stärker bei 6’869.96 Punkten in den Montagshandel, nach 6’834.50 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des S&P 500 betrug 6’855.74 Punkte, das Tageshoch hingegen 6’882.03 Zähler.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6’602.99 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 22.09.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6’693.75 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, einen Stand von 5’930.85 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 17.21 Prozent zu. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’920.34 Punkten. Bei 4’835.04 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Norwegian Cruise Line (+ 5.34 Prozent auf 24.27 USD), Huntington Ingalls Industries (+ 5.01 Prozent auf 353.52 USD), Constellation Brands A (+ 4.98 Prozent auf 141.74 USD), Micron Technology (+ 4.01 Prozent auf 276.59 USD) und Synopsys (+ 3.78 Prozent auf 481.24 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Lumen Technologies (-5.13 Prozent auf 7.77 USD), Seagate Technology (-4.56 Prozent auf 282.85 USD), Dollar Tree (-4.18 Prozent auf 122.49 USD), Dominion Energy (-3.72 Prozent auf 57.22 USD) und Carvana (-3.69 Prozent auf 433.59 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 33’837’074 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.751 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

S&P 500-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

S&P 500-Kurs in Realtime
Analysen zu S&P 500-Aktien
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu First Republic Bank

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu First Republic Bank

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr

Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?

David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.

Im Video geht es um:

📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?

Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.

👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen

Inside Trading & Investment

14:01 UBS Logo UBS KeyInvest: Ende gut, alles gut?
09:30 Marktüberblick: Gold und Silber setzen Rekordrally fort
19.12.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Tecan, VAT Group
19.12.25 Vontobel wünscht frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr
19.12.25 Das Rekordhoch im Blick
19.12.25 Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen
18.12.25 Julius Bär: 18.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Softwareone Holding AG
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’644.87 19.96 SNWBGU
Short 13’940.90 13.72 U1CSRU
Short 14’478.69 8.78 BLPSVU
SMI-Kurs: 13’163.66 22.12.2025 17:31:59
Long 12’577.16 19.96 SYWB0U
Long 12’271.25 13.58 S1FBXU
Long 11’763.74 8.96 SPBBVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
D-Wave-Aktie im Aufwärtstrend: CES-Strategie für 2026 sorgt für Fantasie
Gold, Öl & Co. in KW 51: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
BYD-Aktie im Fokus: Tesla-Konkurrent rüstet für den grossen Durchbruch im Jahr 2026
Rheinmetall erhält neuen Bundeswehr-Auftrag - Aktien von HENSOLDT, RENK & TKMS im Blick
DroneShield führt Mindestbeteiligungen für Management ein: Aktie reagiert mit zweistelligem Plus
Börsenampel auf Rot? An diesen Indikatoren erkennt man das Ende der Rally
Novo Nordisk-Aktie im Fokus: Zulassungen und Marktrisiken im Blick
KW 51: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Vorweihnachtliche Ruhe: Wall Street beendet Handel höher -- SMI und DAX schliessen stabil -- Asiens Börsen letztlich fester

Top-Rankings

KW 51: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 51: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 51: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
S&P 500 6’878.49 0.64%

finanzen.net News

Datum Titel
22:33 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Gewinne zum Start in die Weihnachtswoche
22:30 Medien: Trump ruft weltweit Diplomaten der Biden-Ära zurück
22:19 Aktien New York Schluss: Moderate Gewinne zum Start in die Weihnachtswoche
22:15 Selenskyj warnt vor russischen Schlägen zu Weihnachten
22:19 Aktien von Vestas, Orsted und Co.: US-Regierung stoppt Offshore-Windprojekte
21:02 Devisen: Euro mit Gewinnen zu Beginn der Weihnachtswoche
20:40 Hersteller ruft Hunde-Snacks wegen Salmonellengefahr zurück
20:17 Maduro: 'Energie darf nicht zur Kriegswaffe werden'
19:59 Aktien New York: Moderate Gewinne zum Start in die Weihnachtswoche
19:52 GNW-News: Technologische Finanzinnovationen treiben die tiefgreifende Integration von Wissenschaft, Industrie, Stadt und Talenten in Chinas Hightech-Industri...