Handel in New York: NASDAQ 100 schlussendlich mit Gewinnen

Letztendlich beendete der NASDAQ 100 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.04 Prozent) bei 23’849.04 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 0.402 Prozent fester bei 23’935.06 Punkten, nach 23’839.20 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 23’969.27 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23’789.12 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ 100 bereits um 0.931 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, einen Stand von 22’780.60 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.05.2025, wies der NASDAQ 100 21’197.70 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 13.08.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 19’006.43 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 13.70 Prozent nach oben. Bei 23’969.27 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16’542.20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Warner Bros Discovery (+ 7.40 Prozent auf 12.05 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 5.41 Prozent auf 184.42 USD), Biogen (+ 4.86 Prozent auf 135.19 USD), NXP Semiconductors (+ 4.76 Prozent auf 230.52 USD) und Workday A (+ 3.95 Prozent auf 223.07 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen AppLovin A (-4.41 Prozent auf 446.40 USD), Constellation Energy (-3.23 Prozent auf 327.63 USD), Micron Technology (-2.72 Prozent auf 124.27 USD), Netflix (-1.70 Prozent auf 1’204.44 USD) und Microsoft (-1.64 Prozent auf 520.58 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 36’424’124 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.822 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Die Charter A-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.86 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch