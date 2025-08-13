Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’979 0.8%  SPI 16’678 0.5%  Dow 44’922 1.0%  DAX 24’186 0.7%  Euro 0.9423 0.1%  EStoxx50 5’388 1.0%  Gold 3’355 0.3%  Bitcoin 98’878 2.1%  Dollar 0.8054 -0.1%  Öl 65.8 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539Amrize143013422Swiss Re12688156Rheinmetall345850NVIDIA994529
Top News
Nach IPO der Figma-Aktie - Welche Tech-Startups nun ebenfalls einen Börsengang wagen könnten
NVIDIA-Aktie im Fokus: Stellungnahme zu fehlenden Kill-Switches in GPUs
Ausblick: HelloFresh stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
AAMG-Deal voraus?: Lilium-Aktie im Höhenflug
Bullish mit NYSE-Debüt: Bullish-Aktien mit Kursexplosion beim Börsengang
Suche...
200.- Saxo-Deal
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

NASDAQ 100 im Fokus 13.08.2025 22:34:08

Handel in New York: NASDAQ 100 schlussendlich mit Gewinnen

Handel in New York: NASDAQ 100 schlussendlich mit Gewinnen

So performte der NASDAQ 100 am Mittwoch schlussendlich.

Microsoft
426.54 CHF 0.57%
Kaufen Verkaufen

Letztendlich beendete der NASDAQ 100 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.04 Prozent) bei 23’849.04 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 0.402 Prozent fester bei 23’935.06 Punkten, nach 23’839.20 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 23’969.27 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23’789.12 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ 100 bereits um 0.931 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, einen Stand von 22’780.60 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.05.2025, wies der NASDAQ 100 21’197.70 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 13.08.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 19’006.43 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 13.70 Prozent nach oben. Bei 23’969.27 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16’542.20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Warner Bros Discovery (+ 7.40 Prozent auf 12.05 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 5.41 Prozent auf 184.42 USD), Biogen (+ 4.86 Prozent auf 135.19 USD), NXP Semiconductors (+ 4.76 Prozent auf 230.52 USD) und Workday A (+ 3.95 Prozent auf 223.07 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen AppLovin A (-4.41 Prozent auf 446.40 USD), Constellation Energy (-3.23 Prozent auf 327.63 USD), Micron Technology (-2.72 Prozent auf 124.27 USD), Netflix (-1.70 Prozent auf 1’204.44 USD) und Microsoft (-1.64 Prozent auf 520.58 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 36’424’124 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.822 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Die Charter A-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.86 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alle NASDAQ 100-Werte im Überblick
NASDAQ 100-Aktien nach Marktkapitalisierung
Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Microsoft Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten