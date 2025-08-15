Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Kursverlauf 15.08.2025 12:26:36

Handel in London: FTSE 100 am Mittag leichter

Der FTSE 100 kommt am fünften Tag der Woche nicht vom Fleck.

Am Freitag verliert der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 0.03 Prozent auf 9’174.57 Punkte. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.701 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0.000 Prozent höher bei 9’177.24 Punkten in den Freitagshandel, nach 9’177.24 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 9’165.05 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 9’222.07 Einheiten.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der FTSE 100 bereits um 0.867 Prozent zu. Der FTSE 100 lag vor einem Monat, am 15.07.2025, bei 8’938.32 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.05.2025, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 8’633.75 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 15.08.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8’347.35 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 11.07 Prozent zu Buche. Bei 9’222.07 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 7’544.83 Zähler.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Glencore (+ 2.68 Prozent auf 3.02 GBP), DCC (+ 2.46 Prozent auf 48.32 GBP), Antofagasta (+ 1.62 Prozent auf 21.30 GBP), Rio Tinto (+ 1.36 Prozent auf 45.42 GBP) und Hiscox (+ 1.29 Prozent auf 13.31 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Rolls-Royce (-2.34 Prozent auf 10.76 GBP), BAE Systems (-1.38 Prozent auf 17.51 GBP), BAT (-1.34 Prozent auf 41.81 GBP), Rightmove (-1.21 Prozent auf 7.68 GBP) und Coca-Cola HBC (-1.08 Prozent auf 38.42 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 19’469’593 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie hat im FTSE 100 mit 208.534 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Blick

Im FTSE 100 hat die WPP 2012-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die WPP 2012-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9.55 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

