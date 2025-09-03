Lloyds Banking Group Aktie 23800 / GB0008706128
|FTSE 100 im Blick
|
03.09.2025 12:26:39
Aufschläge in London: FTSE 100 mittags mit Zuschlägen
Für den FTSE 100 geht es am Mittwoch aufwärts.
Um 12:08 Uhr gewinnt der FTSE 100 im LSE-Handel 0.47 Prozent auf 9’159.41 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.683 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0.000 Prozent höher bei 9’116.69 Punkten, nach 9’116.69 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 9’161.09 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 9’107.40 Punkten verzeichnete.
FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche sank der FTSE 100 bereits um 0.304 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, den Stand von 9’068.58 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2025, stand der FTSE 100 bei 8’787.02 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2024, stand der FTSE 100 bei 8’298.46 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 10.89 Prozent aufwärts. 9’357.51 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Bei 7’544.83 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im FTSE 100
Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Fresnillo (+ 5.89 Prozent auf 20.32 GBP), Antofagasta (+ 2.86 Prozent auf 21.92 GBP), Glencore (+ 2.51 Prozent auf 2.91 GBP), Spirax-Sarco Engineering (+ 2.35 Prozent auf 71.69 GBP) und InterContinental Hotels Group (+ 1.97 Prozent auf 90.04 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil Pearson (-3.18 Prozent auf 10.51 GBP), Ocado Group (-1.93 Prozent auf 3.05 GBP), Admiral Group (-1.46 Prozent auf 35.14 GBP), Prudential (-1.42 Prozent auf 9.61 GBP) und Hiscox (-1.40 Prozent auf 12.65 GBP).
Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 37’110’970 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 211.226 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus
2025 hat die WPP 2012-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Taylor Wimpey-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9.86 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Lloyds Banking Group
|
12:26
|Aufschläge in London: FTSE 100 mittags mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
09:28
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 legt zum Start des Mittwochshandels zu (finanzen.ch)
|
02.09.25
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 beendet den Dienstagshandel im Minus (finanzen.ch)
|
02.09.25
|LSE-Handel FTSE 100 fällt nachmittags (finanzen.ch)
|
02.09.25
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 gibt am Mittag nach (finanzen.ch)
|
02.09.25
|FTSE 100-Wert Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lloyds Banking Group von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
02.09.25
|Börse London: FTSE 100 sackt zum Handelsstart ab (finanzen.ch)
|
01.09.25
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 schlussendlich in Grün (finanzen.ch)
KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?
📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.
Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX mit Stabilisierung - Märkte in Fernost schliessen mit Abschlägen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte freundlicher, während auch der deutsche Leitindex wieder zulegen kann. Unterdessen ging es für die asiatischen Indizes am Mittwoch nach unten.
