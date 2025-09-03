Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’186 0.8%  SPI 16’874 0.8%  Dow 45’296 -0.6%  DAX 23’692 0.9%  Euro 0.9365 0.0%  EStoxx50 5’340 0.9%  Gold 3’539 0.1%  Bitcoin 89’569 0.0%  Dollar 0.8040 -0.1%  Öl 67.9 -1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Der ewige Warner: Das sollten Anleger über Jeremy Grantham wissen
Zalando-Aktie dennoch höher: Zalando unterliegt mit Klage gegen EU-Online-Regeln
Holcim-Aktie unbeeindruckt: Kantonsgericht Zug berät über Klage wegen Klimaschäden - Holcim bestreitet Zulässigkeit
Allianz-Aktie dennoch leichter: Allianz weiter mit Aa2-Einstufung und stabilem Ausblick
Nordex-Aktie gewinnt: Nordex baut Windpark in Baden-Württemberg
Suche...
200.- Saxo-Deal

Lloyds Banking Group Aktie 23800 / GB0008706128

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

FTSE 100 im Blick 03.09.2025 12:26:39

Aufschläge in London: FTSE 100 mittags mit Zuschlägen

Aufschläge in London: FTSE 100 mittags mit Zuschlägen

Für den FTSE 100 geht es am Mittwoch aufwärts.

AstraZeneca
129.28 CHF 2.90%
Kaufen Verkaufen

Um 12:08 Uhr gewinnt der FTSE 100 im LSE-Handel 0.47 Prozent auf 9’159.41 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.683 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0.000 Prozent höher bei 9’116.69 Punkten, nach 9’116.69 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 9’161.09 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 9’107.40 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche sank der FTSE 100 bereits um 0.304 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, den Stand von 9’068.58 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2025, stand der FTSE 100 bei 8’787.02 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2024, stand der FTSE 100 bei 8’298.46 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 10.89 Prozent aufwärts. 9’357.51 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Bei 7’544.83 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Fresnillo (+ 5.89 Prozent auf 20.32 GBP), Antofagasta (+ 2.86 Prozent auf 21.92 GBP), Glencore (+ 2.51 Prozent auf 2.91 GBP), Spirax-Sarco Engineering (+ 2.35 Prozent auf 71.69 GBP) und InterContinental Hotels Group (+ 1.97 Prozent auf 90.04 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil Pearson (-3.18 Prozent auf 10.51 GBP), Ocado Group (-1.93 Prozent auf 3.05 GBP), Admiral Group (-1.46 Prozent auf 35.14 GBP), Prudential (-1.42 Prozent auf 9.61 GBP) und Hiscox (-1.40 Prozent auf 12.65 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 37’110’970 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 211.226 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2025 hat die WPP 2012-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Taylor Wimpey-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9.86 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Alle FTSE 100-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lloyds Banking Group

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu AstraZeneca PLC

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
01.09.25 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.09.25 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
01.09.25 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.25 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
05.08.25 AstraZeneca Buy UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?

📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.

Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

09:48 SMI fällt unter 200-Tage-Linie
09:24 Marktüberblick: Goldpreis markiert Rekordhoch
08:00 Attraktive Sekundärmarktopportunitäten
06:11 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Blue Chips unter Druck
02.09.25 Logo WHS Salesforce Aktienanalyse – führender Anbieter von cloudbasierter Software für CRM vor den Zahlen
02.09.25 Julius Bär: 9.20% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (80%) auf AXA SA
02.09.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Roche, Sandoz, UBS, Zurich Insurance
21.08.25 KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’661.94 19.80 U80SSU
Short 12’911.39 13.99 S2S3YU
Short 13’420.09 8.82 BROSIU
SMI-Kurs: 12’186.22 03.09.2025 12:20:37
Long 11’625.33 18.45 SSTBSU
Long 11’399.00 13.68 BK5S8U
Long 10’902.56 8.82 BPOSGU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Aktien von NVIDIA, Microsoft und Apple teilweise losgeschlagen: Diese US-Aktien hielt die UBS im zweiten Quartal 2025
Stadler Rail-Aktie profitiert: Konsortium zieht Mega-Auftrag für Berliner S-Bahn an Land
RENK Aktie News: RENK am Dienstagmittag mit roten Vorzeichen
Nestlé-Aktie unter Druck: Konzernchef Laurent Freixe nach Affäre mit Mitarbeiterin entlassen
TUI-Aktie trotz starker Prognose im Abwärtssog: Gefürchtete Trendwende voraus?
Warum die DroneShield-Aktie trotz Rekordergebnis fällt
Lucid-Aktie mit Verlusten: Reverse-Split bewegt Tesla-Konkurrent an der Börse
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen
ETF des Monats September 2025
Partners Group-Aktie dennoch in Rot: Gewinn zieht dank hoher Performance Fees kräftig an

Top-Rankings

Tech-Giganten dominieren auch im Q2-Depot: So investiert die Schweizerische Nationalbank in den USA
Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat ihre aktuellen US-Beteiligungen bekannt gegeben. Ein B ...
Bildquelle: Schweizerische Nationalbank
Aktien von NVIDIA, Microsoft und Apple teilweise losgeschlagen: Diese US-Aktien hielt die UBS im zweiten Quartal 2025
Im Rahmen der jüngsten 13F-Einreichung hat die Schweizer Grossbank UBS kürzlich ihre Beteiligung ...
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
2. Quartal 2025: Diese Aktien hat Bill Ackman in seinem Depot
Im Depot seines Hedgefonds Pershing Square Capital hat Bill Ackman im zweiten Quartal 2025 einig ...
Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
FTSE 100 9’164.66 0.53%

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}