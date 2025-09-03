Aufschläge in London: FTSE 100 mittags mit Zuschlägen

Um 12:08 Uhr gewinnt der FTSE 100 im LSE-Handel 0.47 Prozent auf 9’159.41 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.683 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0.000 Prozent höher bei 9’116.69 Punkten, nach 9’116.69 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 9’161.09 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 9’107.40 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche sank der FTSE 100 bereits um 0.304 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, den Stand von 9’068.58 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2025, stand der FTSE 100 bei 8’787.02 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2024, stand der FTSE 100 bei 8’298.46 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 10.89 Prozent aufwärts. 9’357.51 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Bei 7’544.83 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Fresnillo (+ 5.89 Prozent auf 20.32 GBP), Antofagasta (+ 2.86 Prozent auf 21.92 GBP), Glencore (+ 2.51 Prozent auf 2.91 GBP), Spirax-Sarco Engineering (+ 2.35 Prozent auf 71.69 GBP) und InterContinental Hotels Group (+ 1.97 Prozent auf 90.04 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil Pearson (-3.18 Prozent auf 10.51 GBP), Ocado Group (-1.93 Prozent auf 3.05 GBP), Admiral Group (-1.46 Prozent auf 35.14 GBP), Prudential (-1.42 Prozent auf 9.61 GBP) und Hiscox (-1.40 Prozent auf 12.65 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 37’110’970 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 211.226 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2025 hat die WPP 2012-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Taylor Wimpey-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9.86 Prozent, die höchste im Index.

