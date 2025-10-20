Handel in Frankfurt: TecDAX am Montagnachmittag in der Gewinnzone

Am Montag legt der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 2.26 Prozent auf 3’738.88 Punkte zu. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 601.121 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.481 Prozent auf 3’673.94 Punkte an der Kurstafel, nach 3’656.37 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3’673.81 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 3’738.97 Einheiten.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3’631.92 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, notierte der TecDAX bei 3’941.05 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 18.10.2024, bei 3’434.54 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 8.80 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3’994.94 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3’010.36 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell 1&1 (+ 9.61 Prozent auf 21.90 EUR), Siltronic (+ 8.14 Prozent auf 58.45 EUR), HENSOLDT (+ 7.59 Prozent auf 97.75 EUR), United Internet (+ 6.99 Prozent auf 28.78 EUR) und IONOS (+ 4.80 Prozent auf 33.85 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen AIXTRON SE (-1.35 Prozent auf 12.83 EUR), Nordex (-0.86 Prozent auf 22.94 EUR), SMA Solar (-0.52 Prozent auf 22.88 EUR), PNE (-0.36 Prozent auf 10.92 EUR) und Sartorius vz (+ 0.00 Prozent auf 228.40 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf. 2’080’083 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 268.964 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 8.16 zu Buche schlagen. Mit 7.70 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch