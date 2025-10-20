Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’614 -0.2%  SPI 17’338 -0.1%  Dow 46’398 0.5%  DAX 24’227 1.7%  Euro 0.9231 -0.1%  EStoxx50 5’672 1.2%  Gold 4’302 1.2%  Bitcoin 88’072 2.2%  Dollar 0.7923 0.0%  Öl 60.7 -1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Siemens Healthineers-Aktie: Bernstein Research vergibt Bewertung
UBS AG mit Investmenttipp: Buy-Note für Merck-Aktie
Novartis-Aktie dennoch leichter: Pluvicto verlängert Zeit ohne Krankheitsfortschritt - Eröffnung von Antikörper-Produktionsanlage
UBS-Aktie gibt nach: Technische Störung bei Twint und E-Banking
SMG-Aktie wenig bewegt: Über Mehrzuteilungsoption wurden Millionen Aktien von Altaktionären verkauft
Suche...

PNE Aktie 2339409 / DE000A0JBPG2

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

TecDAX im Fokus 20.10.2025 15:58:18

Handel in Frankfurt: TecDAX am Montagnachmittag in der Gewinnzone

Handel in Frankfurt: TecDAX am Montagnachmittag in der Gewinnzone

Der TecDAX steigt am Nachmittag.

PNE
10.29 CHF -0.18%
Kaufen Verkaufen

Am Montag legt der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 2.26 Prozent auf 3’738.88 Punkte zu. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 601.121 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.481 Prozent auf 3’673.94 Punkte an der Kurstafel, nach 3’656.37 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3’673.81 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 3’738.97 Einheiten.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3’631.92 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, notierte der TecDAX bei 3’941.05 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 18.10.2024, bei 3’434.54 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 8.80 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3’994.94 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3’010.36 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell 1&1 (+ 9.61 Prozent auf 21.90 EUR), Siltronic (+ 8.14 Prozent auf 58.45 EUR), HENSOLDT (+ 7.59 Prozent auf 97.75 EUR), United Internet (+ 6.99 Prozent auf 28.78 EUR) und IONOS (+ 4.80 Prozent auf 33.85 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen AIXTRON SE (-1.35 Prozent auf 12.83 EUR), Nordex (-0.86 Prozent auf 22.94 EUR), SMA Solar (-0.52 Prozent auf 22.88 EUR), PNE (-0.36 Prozent auf 10.92 EUR) und Sartorius vz (+ 0.00 Prozent auf 228.40 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf. 2’080’083 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 268.964 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 8.16 zu Buche schlagen. Mit 7.70 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu PNE AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten