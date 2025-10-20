PNE Aktie 2339409 / DE000A0JBPG2
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|TecDAX im Fokus
|
20.10.2025 15:58:18
Handel in Frankfurt: TecDAX am Montagnachmittag in der Gewinnzone
Der TecDAX steigt am Nachmittag.
Am Montag legt der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 2.26 Prozent auf 3’738.88 Punkte zu. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 601.121 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.481 Prozent auf 3’673.94 Punkte an der Kurstafel, nach 3’656.37 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 3’673.81 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 3’738.97 Einheiten.
So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3’631.92 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, notierte der TecDAX bei 3’941.05 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 18.10.2024, bei 3’434.54 Punkten.
Der Index legte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 8.80 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3’994.94 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3’010.36 Punkten.
Das sind die Tops und Flops im TecDAX
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell 1&1 (+ 9.61 Prozent auf 21.90 EUR), Siltronic (+ 8.14 Prozent auf 58.45 EUR), HENSOLDT (+ 7.59 Prozent auf 97.75 EUR), United Internet (+ 6.99 Prozent auf 28.78 EUR) und IONOS (+ 4.80 Prozent auf 33.85 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen AIXTRON SE (-1.35 Prozent auf 12.83 EUR), Nordex (-0.86 Prozent auf 22.94 EUR), SMA Solar (-0.52 Prozent auf 22.88 EUR), PNE (-0.36 Prozent auf 10.92 EUR) und Sartorius vz (+ 0.00 Prozent auf 228.40 EUR).
Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf. 2’080’083 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 268.964 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 8.16 zu Buche schlagen. Mit 7.70 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu PNE AG
|
15:58
|Handel in Frankfurt: TecDAX am Montagnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
12:26
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.ch)
|
17.10.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
17.10.25
|EQS-PVR: PNE AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
16.10.25
|TecDAX-Handel aktuell: So bewegt sich der TecDAX aktuell (finanzen.ch)
|
16.10.25
|TecDAX-Papier PNE-Aktie: So viel Verlust hätte ein PNE-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
16.10.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX zum Start des Donnerstagshandels fester (finanzen.ch)
|
16.10.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX zum Start des Donnerstagshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch)