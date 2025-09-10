Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX liegt zum Start im Plus

Um 09:12 Uhr verbucht der SDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0.25 Prozent auf 16’636.37 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 84.441 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0.267 Prozent höher bei 16’639.83 Punkten in den Handel, nach 16’595.52 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 16’657.18 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 16’632.40 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Seit Beginn der Woche legte der SDAX bereits um 0.272 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, betrug der SDAX-Kurs 17’394.92 Punkte. Der SDAX notierte noch vor drei Monaten, am 10.06.2025, bei 17’071.83 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.09.2024, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13’328.89 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Index bereits um 19.80 Prozent. Bei 18’206.72 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 13’183.63 Zählern.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell CANCOM SE (+ 6.39 Prozent auf 24.15 EUR), Alzchem Group (+ 2.42 Prozent auf 143.80 EUR), Eckert Ziegler (+ 1.91 Prozent auf 17.64 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1.67 Prozent auf 79.30 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1.50 Prozent auf 27.14 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil BVB (Borussia Dortmund) (-1.66 Prozent auf 3.57 EUR), Douglas (-1.58 Prozent auf 11.20 EUR), Befesa (-1.32 Prozent auf 26.82 EUR), SAF-HOLLAND SE (-1.30 Prozent auf 15.20 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (-0.97 Prozent auf 7.12 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die DEUTZ-Aktie aufweisen. 124’421 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 5.282 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.68 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.05 Prozent bei der Mutares-Aktie zu erwarten.

