Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’309 0.2%  SPI 17’082 0.3%  Dow 45’711 0.4%  DAX 23’857 0.6%  Euro 0.9332 -0.1%  EStoxx50 5’402 0.6%  Gold 3’645 0.5%  Bitcoin 89’372 0.5%  Dollar 0.7971 0.0%  Öl 66.9 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Fokus auf DroneShield-Aktie: Geplatzter Millionenauftrag - steht das Anlegervertrauen auf der Kippe?
Diabetes-Medikament Tzield: Sanofi sichert sich Zulassung in China
Tesla-Aktie im Fokus: Elon Musk setzt auf Optimus-Roboter statt Elektroautos als Wachstumstreiber
BioNTech-Aktie bleibt im Blick: BioNTech überzeugt mit positiven Studiendaten
Baloise-Aktie: Deutliches Gewinnplus im ersten Halbjahr
Suche...
Plus500 Depot

CANCOM Aktie 883557 / DE0005419105

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kursentwicklung im Fokus 10.09.2025 09:29:32

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX liegt zum Start im Plus

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX liegt zum Start im Plus

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Mittwochmorgen fort.

CANCOM
22.97 CHF -2.30%
Kaufen Verkaufen

Um 09:12 Uhr verbucht der SDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0.25 Prozent auf 16’636.37 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 84.441 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0.267 Prozent höher bei 16’639.83 Punkten in den Handel, nach 16’595.52 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 16’657.18 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 16’632.40 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Seit Beginn der Woche legte der SDAX bereits um 0.272 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, betrug der SDAX-Kurs 17’394.92 Punkte. Der SDAX notierte noch vor drei Monaten, am 10.06.2025, bei 17’071.83 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.09.2024, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13’328.89 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Index bereits um 19.80 Prozent. Bei 18’206.72 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 13’183.63 Zählern.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell CANCOM SE (+ 6.39 Prozent auf 24.15 EUR), Alzchem Group (+ 2.42 Prozent auf 143.80 EUR), Eckert Ziegler (+ 1.91 Prozent auf 17.64 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1.67 Prozent auf 79.30 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1.50 Prozent auf 27.14 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil BVB (Borussia Dortmund) (-1.66 Prozent auf 3.57 EUR), Douglas (-1.58 Prozent auf 11.20 EUR), Befesa (-1.32 Prozent auf 26.82 EUR), SAF-HOLLAND SE (-1.30 Prozent auf 15.20 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (-0.97 Prozent auf 7.12 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die DEUTZ-Aktie aufweisen. 124’421 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 5.282 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.68 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.05 Prozent bei der Mutares-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysen zu SDAX-Aktien
Zum SDAX-Chart
Marktkapitalisierungen im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu CANCOM SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten