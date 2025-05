Gute Stimmung in New York: S&P 500 notiert zum Handelsende im Plus

Am Donnerstag gewann der S&P 500 via NYSE letztendlich 0.41 Prozent auf 5’916.93 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 47.325 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0.365 Prozent schwächer bei 5’871.10 Punkten, nach 5’892.58 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5’924.21 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5’865.16 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 1.89 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 15.04.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5’396.63 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, bei 6’114.63 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 15.05.2024, den Wert von 5’308.15 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 0.824 Prozent aufwärts. Bei 6’147.43 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 4’835.04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Organon Company (+ 9.08 Prozent auf 8.77 USD), STERIS (+ 8.52 Prozent auf 246.88 USD), Dollar General (+ 6.03) Prozent auf 92.99 USD), Advance Auto Parts (+ 5.20 Prozent auf 34.42 USD) und HCA (+ 4.90 Prozent auf 385.50 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Fiserv (-16.19 Prozent auf 159.13 USD), UnitedHealth (-10.93 Prozent auf 274.35 USD), Monolithic Power Systems (-3.26 Prozent auf 710.32 USD), DXC Technology (-3.26 Prozent auf 16.02 USD) und United Airlines (-3.10 Prozent auf 76.54 USD).

Welche S&P 500-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 44’964’347 Aktien gehandelt. Mit 3.002 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien

2025 präsentiert die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die First Republic Bank-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

