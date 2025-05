TipRanks-Analyse: Diese zwei Aktien überzeugen auf ganzer Linie

• "Smart Score" soll bei Aktienauswahl helfen• Sportradar und SkyWest überzeugen mit höchstem Rating• Finanzergebnisse im Blick

Angesichts der Vielzahl an Unternehmen und der täglichen Datenflut verlieren selbst routinierte Anleger schnell den Überblick. Gerade die Informationsmenge kann überwältigend sein - und fundierte Entscheidungen bei der Wahl des passenden Investments erschweren. Das Fintech -Unternehmen TipRanks will hierbei mit dem "Smart Score" Abhilfe schaffen. Dabei handelt es sich um eine KI-gestützte Bewertungsplattform, die komplexe Daten wie Markttrends, Analysteneinschätzungen, Insiderkäufe und technische Indikatoren auswertet - und daraus einen kompakten Wert zwischen 1 und 10 ableitet. Eine Aktie mit einem Score von 10 würde dabei als starkes Kaufsignal gelten.

Bei der Analyse der aktuellen Top-Scorer auf der Plattform wurden zwei Aktien besonders hervorgehoben - nicht nur aufgrund ihrer Bestnote, sondern auch, weil sie derzeit verstärkt von der Wall Street beachtet werden, erklärt TipRanks. Doch wodurch genau ziehen diese Titel verstärktes Marktinteresse auf sich?

Sportradar-Aktie

Bei der ersten "Perfect 10"-Aktie handelt es sich um einen führenden Anbieter von Technologie- und Datenlösungen für die internationale Sportwettenbranche. Das 2001 gegründete Schweizer Unternehmen Sportradar kombiniert Sport, Medien und Glücksspiel zu einem datengetriebenen Erlebnis und kooperiert mit namhaften Partnern wie NBA, MLB, FIFA, DraftKings oder Caesars Sportsbook.

Dank seiner strategischen Allianzen decke Sportradar jährlich rund eine Million Sportevents ab und versorge Wettanbieter mit Echtzeitdaten, Livestreams und personalisierten Quoten. Neben den traditionellen Sportwetten biete das Unternehmen jedoch auch virtuelle Sport- und Casinospiele an, was das Produktspektrum erweitere und zusätzliche Zielgruppen anspreche.

Mit der Übernahme von IMG ARENA im März 2025 stärkte Sportradar zudem seine Position insbesondere in den populären Segmenten Tennis, Fussball und Basketball und baute seine Rechte an internationalen Wettinhalten weiter aus.

Erst kürzlich, am 12. Mai, hat Sportradar zudem seine Ergebnisse für das erste Quartal 2025 vorgelegt. Finanziell verzeichnete Sportradar in Q1 einen Umsatz von 311 Millionen Euro - ein Plus von 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Nettogewinn belief sich auf rund 24 Millionen Euro, verglichen mit einem Nettoverlust von 0,574 Millionen Euro im Vorjahr.

Für das Gesamtjahr erwartet Sportradar einen Umsatz von 1,107 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 15 Prozent gleichkäme.

Die Bank of America zeigte sich laut TipRanks zuletzt gegenüber dem Unternehmen überzeugt: Analyst Shaun Kelley lobt insbesondere das Potenzial durch die Integration von IMG ARENA, die geplante Nutzung künstlicher Intelligenz sowie den Ausblick auf steigende Margen infolge abgeschlossener Rechteverhandlungen. Kelley bekräftigt seine Kaufempfehlung deshalb mit einem Kursziel von 28 US-Dollar - einem erwarteten Aufwärtspotenzial von rund 17,89 Prozent.

Auch insgesamt überwiegt unter Analysten der Optimismus: 12 der 13 aktuellen Bewertungen sprechen sich für einen Kauf aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 27,64 US-Dollar - ein Aufwärtsspielraum von knapp 18,48 Prozent gegenüber dem letzten Kurs von 23,33 US-Dollar (Stand: 14.05.2025).

SkyWest-Aktie

Auch die US-Regionalfluggesellschaft SkyWest zählt derzeit zu den Top-Werten mit voller Punktzahl im Smart Score von TipRanks. Das Unternehmen mit Sitz in Utah ist seit über fünf Jahrzehnten im Geschäft und betreibt mit seinen Tochterfirmen - SkyWest Airlines, SkyWest Charter und SkyWest Leasing - fast 500 Flugzeuge. Damit gehört SkyWest zu den grössten regionalen Fluggesellschaften Nordamerikas. 2024 wurden über 42 Millionen Passagiere befördert, und das Streckennetz umfasst 251 Ziele. Enge Kooperationen bestehen zudem unter anderem mit United Airlines, Delta, American Airlines und Alaska Airlines.

Ein zentraler Erfolgsfaktor sei die moderne Flotte, zu der überwiegend Embraer-175-Maschinen gehören, so TipRanks. Für die kommenden zwei Jahre seien weitere 16 Flugzeuge dieses Typs bestellt. Im Vergleich zum Vorjahr konnte SkyWest im ersten Quartal 2025 rund 30.000 zusätzliche Flüge durchführen - ein Indikator für die gestiegene Auslastung und Effizienz.

SkyWest legte seinen jüngsten Finanzbericht bereits am 24.04.2025 vor. Finanziell startete das Jahr für die Fluggesellschaft stark: Der Nettogewinn im ersten Quartal belief sich auf 101 Millionen US-Dollar, der Gewinn je Aktie lag mit 2,42 US-Dollar deutlich über den Erwartungen der Analysten. Auch der Umsatz fiel mit 948 Millionen US-Dollar höher aus als prognostiziert und stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 18 Prozent.

Für das Gesamtjahr 2025 rechnet SkyWest laut TipRanks mit einem Gewinn im Bereich von 9 US-Dollar je Aktie. Die Produktivität in Blockstunden - ein Mass für die Auslastung von Flugkapazitäten - soll zudem um 12 bis 13 Prozent steigen.

Goldman Sachs-Analystin Catherine O’Brien hob zudem kürzlich die verbesserte Verfügbarkeit von Piloten und Flugzeugen als zentralen Wachstumstreiber hervor, so TipRanks. Sie sieht SkyWest als defensiv aufgestelltes Unternehmen mit starker Bilanz, stabilen Umsätzen und positivem Cashflow. O’Brien bekräftigt deshalb ihr Kursziel von 117 US-Dollar - ein erwartetes Aufwärtspotenzial von 14,39 Prozent.

Insgesamt liegen aktuell 3 Kaufempfehlungen für die Aktie vor. Mit einem Kurs von zuletzt 102,28 US-Dollar und einem durchschnittlichen Kursziel von 118,67 US-Dollar ergibt sich ein Kurssteigerungspotenzial von rund 16,02 Prozent (Stand: 14.05.2025).

