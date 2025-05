NYSE-Handel: Dow Jones legt zum Handelsende zu

Zum Handelsende bewegte sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0.78 Prozent höher bei 42’654.74 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 17.014 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 1.29 Prozent auf 41’777.98 Punkte an der Kurstafel, nach 42’322.75 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 42’663.68 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 42’232.56 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 1.80 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.04.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 39’669.39 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, wies der Dow Jones 44’546.08 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 16.05.2024, wies der Dow Jones 39’869.38 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 0.619 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 45’054.36 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 36’611.78 Zähler.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell UnitedHealth (+ 6.40 Prozent auf 291.91 USD), 3M (+ 2.94 Prozent auf 153.11 USD), Walmart (+ 1.96 Prozent auf 98.24 USD), Merck (+ 1.68 Prozent auf 76.06 USD) und McDonalds (+ 1.31 Prozent auf 318.61 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Cisco (-1.00 Prozent auf 63.62 USD), Boeing (-0.20 Prozent auf 205.82 USD), Chevron (-0.11 Prozent auf 142.10 USD), Apple (-0.09 Prozent auf 211.26 USD) und JPMorgan Chase (+ 0.03 Prozent auf 267.56 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 51’018’741 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3.004 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie. Hier wird ein KGV von 8.40 erwartet. Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.29 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

