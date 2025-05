Dow Jones aktuell: Dow Jones am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Um 20:01 Uhr steigt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0.51 Prozent auf 42’537.68 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 17.014 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 1.29 Prozent schwächer bei 41’777.98 Punkten in den Freitagshandel, nach 42’322.75 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 42’232.56 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 42’578.53 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 1.52 Prozent. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Monat, am 16.04.2025, bei 39’669.39 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 44’546.08 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 16.05.2024, den Wert von 39’869.38 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 0.343 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 45’054.36 Punkte. Bei 36’611.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell UnitedHealth (+ 4.53 Prozent auf 286.78 USD), 3M (+ 2.67 Prozent auf 152.71 USD), Nike (+ 1.78 Prozent auf 63.51 USD), Walmart (+ 1.68 Prozent auf 97.97 USD) und Merck (+ 1.48 Prozent auf 75.91 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Cisco (-1.81 Prozent auf 63.10 USD), Boeing (-0.57 Prozent auf 205.06 USD), IBM (-0.40 Prozent auf 265.62 USD), Microsoft (-0.29 Prozent auf 451.82 USD) und Chevron (-0.26 Prozent auf 141.89 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 26’488’651 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die Microsoft-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 3.004 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Die Merck-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8.40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.29 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch