Zum Wochenausklang: Asiens Börsen leichter

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt tendierte am Donnerstag höher.

Der SMI gab zu Beginn nach. Anschliessend hat sich der Leitindex jedoch wieder gefangen und die Einbussen nach und nach wettgemacht. Er beendete die Sitzung 0,78 Prozent im Plus bei 12'227,28 Punkten.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI schlossen 0,73 Prozent höher bei 16'769,59 Zählern bzw. 0,59 Prozent fester bei 2'010,93 Einheiten.

Das Geschäft verlief eher in ruhigen Bahnen, hiess es. Die Marktteilnehmer schwankten zwischen Vorsicht und der Angst, etwas zu verpassen. "Das Resultat ist, dass wir uns nach der raschen Erholung vom Zollschock nunmehr seit einiger Zeit seitwärts bewegen", sagte ein Händler. Aber eine Konsolidierung tue ja nur gut.

Nun wollten die Marktteilnehmer sehen, wie stark die Wirtschaft bereits unter der US-Zollpolitik gelitten habe. Daher blickten sie bei den Firmenabschlüssen auch darauf, wie diese die weiteren Aussichten beurteilten. Dabei würden gute Ergebnisse die Anleger auch zu Gewinnmitnahmen verleiten.

Derweil ist die hiesige Wirtschaft laut einer ersten Schätzung des Seco im ersten Quartal überraschend stark (+0,7%) gewachsen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex präsentierte sich am Donnerstag stärker.

Der DAX zeigte sich zu Beginn noch leichter und blieb auch zunächst auf rotem Terrain. Im Verlauf drehte er jedoch in die Gewinnzone und verabschiedete sich mit einem neuen Schlussrekord bei 23.695,59 Punkten (+0,72 Prozent) in den Feierabend.

Am Morgen sank der deutsche Leitindex zwar noch in Richtung 23'300 Punkte und damit unter sein altes Rekordhoch aus dem Monat März. Die gemischt ausgefallenen US-Konjunkturdaten, darunter Einzelhandelsumsätze und wöchentliche Arbeitsmarktdaten, bewegten kaum.

"Im Konsolidierungsmodus wartet der Markt auf neue Impulse", interpretierte Jürgen Molnar von Robomarkets den Verlauf. Die zahlreichen Quartalsbilanzen, mit überwiegend guten Zahlen von den DAX-Konzernen, seien dabei zugleich offensichtlich kein Grund für Anleger, einzusteigen, sagte er angesichts der Kursverluste. "Wenn positive Nachrichten nicht mehr gekauft werden, schreit der Markt förmlich nach einer Korrektur."

Zum Wochenstart noch hatte das deutsche Börsenbarometer angesichts der Entspannung im Zollkonflikt zwischen den Vereinigten Staaten und China an sein Rekordhoch vom Freitag angeknüpft und war bis knapp unter 24'000 Punkten gestiegen. Ein Grossteil seiner Gewinne gab es zum Handelsschluss aber wieder ab. Die Erleichterungsrally wird nach den Worten von Stephen Innes, Marktexperte von SPI Asset Management, seither einem Realitätscheck unterzogen.

Im Fokus der Anleger stahen Berichte von DAX-Schwergewichten wie Siemens, Telekom und Allianz sowie von RWE und Merck.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit verschiedenen Vorzeichen.

Der Dow Jones gab zum Start nach. Im Verlauf schafft er jedoch den Sprung in die Gewinnzone, wo er den Handelstag mit einem Plus von 0,65 Prozent bei 42'322,75 Punkten beendete.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite startete tiefer und notiert nach einem Auf und Ab letztendlich 0,18 Prozent schwächer bei 19'112,32 Zählern.

Die US-Börsen hatten sich am Donnerstag nach einem schwachen Start zeitweise ins Plus bewegt. Konjunkturdaten stärkten letztlich die Zuversicht der Anleger, dass die US-Notenbank Fed die Leitzins senken könnte. Am Anleihemarkt zeigte sich diese Hoffnung in fallenden Renditen.

Wirtschaftsdaten gab es am Donnerstag einige zu verarbeiten: Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe verblieben auf ihrem Niveau. Die Stimmungsindizes aus den Regionen New York und Philadelphia fielen durchwachsen aus und die Einzelhandelsumsätze waren entgegen einer erwarteten Stagnation leicht gestiegen. Zudem stagnierte die Industrieproduktion, während Volkswirte mit einem Mini-Plus gerechnet hatten.

Derweil rückten auf Unternehmensseite unter anderem Zahlen von Walmart, Cisco, UnitedHealth und Birkenstock in den Fokus der Anleger.

ASIEN

Etwas leichter zeigen sich die Börsen in Fernost am Freitag.

In Tokio zeigt sich der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise unbewegt bei 37'755,97 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland steht der Shanghai Composite derweil um 0,52 Prozent tiefer bei 3'363,32 Zählern.

In Hongkong geht es ebenso abwärts: Der Hang Seng notiert um 0,81 Prozent schwächer bei 23'262,80 Stellen.

Relativ ruhig geht es am Freitag an den Aktienmärkten in Fernost zu. Überwiegend dürften Gewinnmitnahmen dominieren angesichts der jüngsten Gewinne vor dem Hintergrund der Annäherung zwischen den USA und China im Zollstreit und mit Blick auf das bevorstehende Wochenende. Dazu haben die Hoffnungen auf einen Waffenstillstand in der Ukraine einen Dämpfer erlitten, was ebenfalls für Zurückhaltung sorgen könnte. Am Vortag hatte es bei den Bemühungen auf diplomatischer Ebene in der Türkei praktisch keine Fortschritte gegeben. Die Vorgabe aus den USA ist unterdessen leicht positiv. Dort hatten günstig ausgefallene Preisdaten und schwache Einzelhandelsumsätze etwas Zinssenkungsfantasie geschürt, worauf die Indizes mit kleinen Gewinnen aus dem Tag gegangen waren.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires