FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Microsoft von 488 auf 500 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Microsoft erweise sich bislang in einem sehr herausfordernden Umfeld als "IT-Fels in der Brandung", schrieb Ingo Wermann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Cloud-Bereich gewinne der Konzern mit seinem Angebot Azure Marktanteile hinzu./rob/bek/la;