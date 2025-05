Pluszeichen in New York: S&P 500 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Schlussendlich gewann der S&P 500 im NYSE-Handel 0.70 Prozent auf 5’958.38 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 47.392 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der S&P 500 0.361 Prozent fester bei 5’938.28 Punkten, nach 5’916.93 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 5’907.36 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5’958.62 Punkten lag.

S&P 500 auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der S&P 500 bereits um 2.60 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.04.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 5’275.70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, bei 6’114.63 Punkten. Der S&P 500 stand noch vor einem Jahr, am 16.05.2024, bei 5’297.10 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 1.53 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 6’147.43 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’835.04 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit UnitedHealth (+ 6.40 Prozent auf 291.91 USD), Moderna (+ 5.12 Prozent auf 24.86 USD), Super Micro Computer (+ 4.98 Prozent auf 46.15 USD), Fiserv (+ 4.73 Prozent auf 166.66 USD) und Humana (+ 4.61 Prozent auf 237.96 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Applied Materials (-5.25 Prozent auf 165.57 USD), DXC Technology (-4.68 Prozent auf 15.27 USD), The Hershey (-3.18 Prozent auf 158.49 USD), Take Two (-2.41 Prozent auf 226.74 USD) und Starbucks (-1.94 Prozent auf 85.57 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 51’018’741 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im S&P 500 mit 3.004 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Werte

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 1’200.00 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

