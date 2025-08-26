Gute Stimmung in New York: S&P 500 bewegt schlussendlich im Plus

Der S&P 500 kletterte im NYSE-Handel schlussendlich um 0.41 Prozent auf 6’465.94 Punkte. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 50.496 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0.068 Prozent auf 6’434.93 Punkte an der Kurstafel, nach 6’439.32 Punkten am Vortag.

Bei 6’468.37 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 6’429.21 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, notierte der S&P 500 bei 6’388.64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, den Stand von 5’802.82 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.08.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5’616.84 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 10.18 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 6’481.34 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’835.04 Punkten registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit VF (+ 6.22 Prozent auf 14.52 USD), Eli Lilly (+ 5.85 Prozent auf 736.03 USD), Boeing (+ 3.51 Prozent auf 234.83 USD), GE Aerospace (ex General Electric) (+ 2.75 Prozent auf 273.94 USD) und Howmet Aerospace (+ 2.73 Prozent auf 175.92 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil eBay (-3.97 Prozent auf 94.64 USD), Brown-Forman B (-3.83 Prozent auf 29.85 USD), Erie Indemnity (-3.64 Prozent auf 350.10 USD), Robert Half (-3.44 Prozent auf 36.50 USD) und Constellation Brands A (-3.24 Prozent auf 158.37 USD).

Die teuersten Unternehmen im S&P 500

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 50’867’661 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3.736 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Die First Republic Bank-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

