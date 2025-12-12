eBay Aktie News: eBay schiebt sich am Abend vor

Die Aktionäre schickten das Papier von eBay nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 0,7 Prozent auf 84,98 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 23'206 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die eBay-Aktie bei 85,66 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 84,88 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 449'964 eBay-Aktien.

Bei 101,15 USD erreichte der Titel am 16.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,03 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 58,73 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 1,08 USD an eBay-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,15 USD aus. eBay veröffentlichte am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,35 USD gegenüber 1,29 USD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,86 Prozent auf 2.87 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.59 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,45 USD je eBay-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

