Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 legt zum Ende des Donnerstagshandels zu

Zum Handelsschluss gewann der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.32 Prozent auf 23’389.53 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0.722 Prozent auf 23’483.42 Punkte an der Kurstafel, nach 23’315.04 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 23’560.73 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 23’225.72 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1.75 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 07.07.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 22’685.57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 19’867.97 Punkten auf. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 07.08.2024, bei 17’867.37 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 11.51 Prozent zu Buche. Bei 23’589.37 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. 16’542.20 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell AppLovin A (+ 11.97 Prozent auf 437.34 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 5.69 Prozent auf 172.40 USD), Enphase Energy (+ 5.58 Prozent auf 31.79 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 4.85 Prozent auf 402.01 USD) und IDEXX Laboratories (+ 4.14 Prozent auf 650.06 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Fortinet (-22.03 Prozent auf 75.30 USD), Airbnb (-8.02 Prozent auf 120.03 USD), Atlassian (-7.82 Prozent auf 171.00 USD), Warner Bros Discovery (-7.27 Prozent auf 11.86 USD) und CrowdStrike (-5.91 Prozent auf 425.00 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 36’672’248 Aktien gehandelt. Mit 3.725 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Die Charter A-Aktie präsentiert mit 7.11 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 5.88 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

