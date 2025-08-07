Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’856 0.9%  SPI 16’571 1.0%  Dow 43’969 -0.5%  DAX 24’193 1.1%  Euro 0.9410 0.1%  EStoxx50 5’332 1.3%  Gold 3’397 0.8%  Bitcoin 94’503 1.9%  Dollar 0.8064 0.0%  Öl 66.3 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Zurich Insurance1107539Novartis1200526Rheinmetall345850Sandoz124359842Swiss Re12688156Amrize143013422Novo Nordisk129508879Holcim1221405
Top News
PayPal-Aktie dank neuer Krypto-Funktion im Fokus: PayPal will überall Zahlungen mit Bitcoin, Ethereum & Co. ermöglichen
Tesla-Aktie im Fokus: Neuer Tesla-Prototyp in China gesichert - Ist das das neue Budget-Modell?
NVIDIA vor Einflussverlust? Neues KI-Modell aus China kostet angeblich weniger als DeepSeek
SoundHound-Aktie legt zu: SoundHound erreicht neuen Umsatzrekord
Pinterest-Aktie knickt ein: Gewinn von Pinterest wächst nur minimal
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

NASDAQ 100 aktuell 07.08.2025 22:34:01

Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 legt zum Ende des Donnerstagshandels zu

Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 legt zum Ende des Donnerstagshandels zu

Der NASDAQ 100 stieg zum Handelsende.

NVIDIA
147.07 CHF 2.74%
Kaufen Verkaufen

Zum Handelsschluss gewann der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.32 Prozent auf 23’389.53 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0.722 Prozent auf 23’483.42 Punkte an der Kurstafel, nach 23’315.04 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 23’560.73 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 23’225.72 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1.75 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 07.07.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 22’685.57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 19’867.97 Punkten auf. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 07.08.2024, bei 17’867.37 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 11.51 Prozent zu Buche. Bei 23’589.37 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. 16’542.20 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell AppLovin A (+ 11.97 Prozent auf 437.34 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 5.69 Prozent auf 172.40 USD), Enphase Energy (+ 5.58 Prozent auf 31.79 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 4.85 Prozent auf 402.01 USD) und IDEXX Laboratories (+ 4.14 Prozent auf 650.06 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Fortinet (-22.03 Prozent auf 75.30 USD), Airbnb (-8.02 Prozent auf 120.03 USD), Atlassian (-7.82 Prozent auf 171.00 USD), Warner Bros Discovery (-7.27 Prozent auf 11.86 USD) und CrowdStrike (-5.91 Prozent auf 425.00 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 36’672’248 Aktien gehandelt. Mit 3.725 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Die Charter A-Aktie präsentiert mit 7.11 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 5.88 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alle NASDAQ 100-Werte im Überblick
NASDAQ 100-Aktien nach Marktkapitalisierung
Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten