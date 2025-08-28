Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Index im Fokus 28.08.2025 09:28:48

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX klettert zum Start des Donnerstagshandels

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX klettert zum Start des Donnerstagshandels

Der TecDAX hält am Donnerstag an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

CANCOM
22.97 CHF -2.30%
Kaufen Verkaufen

Am Donnerstag steht der TecDAX um 09:10 Uhr via XETRA 0.09 Prozent im Plus bei 3’750.91 Punkten. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 614.220 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0.155 Prozent stärker bei 3’753.28 Punkten in den Handel, nach 3’747.48 Punkten am Vortag.

Bei 3’763.90 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3’750.76 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 0.587 Prozent. Vor einem Monat, am 28.07.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3’840.92 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3’849.20 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2024, wies der TecDAX einen Wert von 3’359.72 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 9.15 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3’994.94 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3’010.36 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell CANCOM SE (+ 6.05 Prozent auf 23.65 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3.77 Prozent auf 27.52 EUR), Siltronic (+ 1.95 Prozent auf 37.64 EUR), Kontron (+ 1.93 Prozent auf 24.28 EUR) und SMA Solar (+ 1.91 Prozent auf 23.50 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen QIAGEN (-2.37 Prozent auf 40.42 EUR), Eckert Ziegler (-0.68 Prozent auf 17.62 EUR), Deutsche Telekom (-0.25 Prozent auf 31.62 EUR), Formycon (-0.21 Prozent auf 24.05 EUR) und Nemetschek SE (-0.08 Prozent auf 118.80 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 119’910 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 270.013 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus

Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 8.91 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.30 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

