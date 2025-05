NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Douglas nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Auf den ersten Blick sei das zweite Geschäftsquartal gemischt gewesen, schrieb Henrik Paganetty in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts der derzeitigen konjunkturellen und politischen Unsicherheit sowie der Marktstimmung in der Kosmetikbranche werde es im Dezember eine überarbeitete mittelfristige Prognose geben./rob/tih/ck;