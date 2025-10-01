Alphabet A Aktie 29798540 / US02079K3059
01.10.2025 22:43:41
Google Cuts Over 100 Design Roles As AI Push Reshapes Workforce
(RTTNews) - In yet another round of reorganizations, Google has let go of over 100 workers in design-related positions as it intensifies its efforts in artificial intelligence.
According to internal documents obtained by CNBC, the cloud division's "platform and service experience" and "quantitative user experience research" teams were the main targets of the layoffs, with some related positions also being eliminated.
In order to inform product development and design, the impacted positions concentrated on data, surveys, and behavioral analysis. Most of the cuts affected U.S.-based employees, and in some cases, entire teams were cut in half.
Some workers have until the beginning of December to find other positions within the organization.
The layoffs occur as Google allocates more funds to AI infrastructure. Since January, the company has reduced the number of managers in charge of smaller teams by more than one-third and implemented voluntary exit packages in a number of divisions.
Additionally, buyouts have been offered in departments such as finance, marketing, hardware, advertising, and human resources.
With CEO Sundar Pichai stressing the need to become "more efficient as we scale up so we don't solve everything with headcount," Google has been pushing staff members to incorporate AI into everyday tasks.
Since competitors are also streamlining their operations, the most recent cuts are in line with general industry trends. In July, Microsoft laid off 9,000 workers, and Meta has carried out several rounds of layoffs.
Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)
Analysen zu Alphabet A (ex Google)
Let’s talk about Börsenjahr 2025 | Börsentag Zürich 2025
Ein besonderes Highlight des Börsentag Zürich 2025 war die grosse Diskussionsrunde mit:
👉 Thomas B. Kovacs (Sparkojote)
👉 Robert Halver (Baader Bank)
👉 Tim Schäfer (Finanzblogger, New York)
👉 Lars Erichsen (Börsencoach & YouTuber)
👉 David Kunz (COO, BX Swiss)
Gemeinsam analysieren sie die Entwicklungen an den Finanzmärkten 2025, teilen Einschätzungen zu aktuellen Trends und geben spannende Einblicke für Anleger.
📌 Themen im Fokus:
🔹Welche Krisen & geopolitischen Risiken beschäftigen die Märkte wirklich?
🔹Wie wirken sich Zölle speziell auf die Schweiz und ihre Exportwirtschaft aus?
🔹Zinspolitik: Unterschiede zwischen USA, Europa und Schweiz.
🔹Aktien vs. Immobilien: Welche Assetklasse lohnt sich 2025 mehr?
🔹Künstliche Intelligenz – Hype oder langfristiger Wachstumstreiber?
🔹Gold vs. Bitcoin: Welches Asset ist der bessere Schutz im Depot?
🔹Inflation, Liquidität und Notenbanken: Warum Sachwerte profitieren.
🔹Blick in die Glaskugel: Wo stehen Aktien & Krypto Ende 2025?
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Medikamentendeal treibt an: SMI schlussendlich klar fester -- DAX schliesst über 24'000-Punkte-Marke -- Wall Street beendet Handel im Plus -- Nikkei letztlich niedriger - China-Börsen geschlossen
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten zur Wochenmitte klar im Plus. Die US-Börsen zeigten sich etwas fester. Der japanische Leitindex gab zur Wochenmitte nach, die China-Börsen blieben daneben feiertagsbedingt geschlossen.
finanzen.net News
