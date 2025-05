Glencore Aktie News: Glencore am Vormittag Verlust reich

Die Glencore-Aktie notierte im London-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 2,42 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 8'483 Punkten liegt. Bei 2,42 GBP markierte die Glencore-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,45 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Glencore-Aktien beläuft sich auf 1'321'333 Stück.

Bei 5,06 GBP erreichte der Titel am 21.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 108,84 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 2,05 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,32 Prozent.

Glencore-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,070 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,120 USD aus. Am 05.03.2012 hat Glencore in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2011 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,18 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Glencore 0,18 GBP je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 59.83 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 59.83 Mrd. GBP gelegen.

Am 06.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Glencore veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.08.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,210 USD je Glencore-Aktie belaufen.

