Glencore-Aktie in Grün: Glencore übernimmt Batterie-Recycler Li-Cycle

Übernahme 11.08.2025 11:34:00

Glencore hat den kanadischen Batterie-Recycler Li-Cycle übernommen.

Glencore
3.17 CHF 1.67%
Kaufen Verkaufen
Die Übernahme fand bereits am Freitag statt, wie Glencore auf seiner Internetseite mitteilte.

"Wir freuen uns, dass Li-Cycle nun Teil von Glencore ist, und sind zuversichtlich, dass dies unseren gemeinsamen Kunden weiterhin Mehrwert und einen verbesserten Service bieten wird", hiess es in der knappen Mitteilung.

Glencore bezeichnet sich selbst als eines der grössten Rohstoffunternehmen der Welt. Als eines von 47 EU-Projekten zu kritischen Rohmaterialien entwickelt das Unternehmen in Italien eine Wertschöpfungskette für das Batterierecycling.

Li-Cycle hatte im September 2023 seine Recyclinganlage im deutschen Magdeburg eröffnet. Die Anlage markierte den Eintritt des Unternehmens in den europäischen Markt. Als mögliche Gesamtkapazität will das Unternehmen rund 30'000 Tonen pro Jahr recyceln.

Vor allem Autobatterien werden in der Fabrik zu einer sogenannten "schwarzen Masse" verarbeitet. Daraus werden durch spezielle Verfahren wertvolle Rohstoffe wie Lithium, Nickel und Kobalt gewonnen.

Im Mai dieses Jahres hatte das Unternehmen in Kanada und in den USA Gläubigerschutz beantragt. Glencore und Li-Cycle arbeiten bereits seit 2023 zusammen.

An der Londoner Börse geht es am Montag für die Glencore-Aktie zeitweise um 1,02 Prozent rauf auf 2,91 Pfund.

to/

Baar (awp)

