Gewinne in Zürich: So performt der SLI am Nachmittag

Am Mittwoch tendiert der SLI um 15:41 Uhr via SIX 0.23 Prozent höher bei 2’019.48 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.435 Prozent auf 2’006.03 Punkte an der Kurstafel, nach 2’014.80 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 2’005.93 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2’020.33 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der SLI bereits um 0.426 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bei 2’027.43 Punkten. Der SLI lag noch vor drei Monaten, am 05.08.2025, bei 1’967.60 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 05.11.2024, einen Stand von 1’945.44 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 5.10 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2’146.62 Punkten. Bei 1’721.32 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SLI-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Adecco SA (+ 3.60 Prozent auf 23.04 CHF), UBS (+ 2.26 Prozent auf 31.23 CHF), Sonova (+ 2.04 Prozent auf 220.10 CHF), Sika (+ 2.01 Prozent auf 152.50 CHF) und Givaudan (+ 1.13 Prozent auf 3’311.00 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil ams-OSRAM (-2.26 Prozent auf 10.39 CHF), Sandoz (-1.24 Prozent auf 54.30 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0.93 Prozent auf 57.60 CHF), Temenos (-0.92 Prozent auf 75.20 CHF) und Lonza (-0.89 Prozent auf 535.20 CHF).

Welche Aktien im SLI den grössten Börsenwert aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 3’413’526 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 222.174 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Fokus

Die Adecco SA-Aktie präsentiert mit 10.69 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

