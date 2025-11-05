Gewinne in Zürich: So performt der SLI am Nachmittag

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’353 0.4%  SPI 17’072 0.2%  Dow 47’272 0.4%  DAX 23’981 0.1%  Euro 0.9316 0.1%  EStoxx50 5’658 -0.1%  Gold 3’974 1.1%  Bitcoin 83’727 1.7%  Dollar 0.8116 0.2%  Öl 64.1 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Sika41879292Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Idorsia36346343
Top News
S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dell Technologies von vor 5 Jahren abgeworfen
S&P 500-Titel ConocoPhillips-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ConocoPhillips von vor 5 Jahren eingefahren
Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Visa von vor 3 Jahren eingebracht
S&P 500-Papier AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 5 Jahren abgeworfen
Dow Jones 30 Industrial-Wert JPMorgan Chase-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in JPMorgan Chase von vor 10 Jahren verdient
Suche...
200.- Saxo-Deal

ABB Aktie 1222171 / CH0012221716

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

SLI-Performance 05.11.2025 15:58:58

Gewinne in Zürich: So performt der SLI am Nachmittag

Gewinne in Zürich: So performt der SLI am Nachmittag

Das macht der SLI am Nachmittag.

ABB
57.74 CHF -1.06%
Kaufen Verkaufen

Am Mittwoch tendiert der SLI um 15:41 Uhr via SIX 0.23 Prozent höher bei 2’019.48 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.435 Prozent auf 2’006.03 Punkte an der Kurstafel, nach 2’014.80 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 2’005.93 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2’020.33 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der SLI bereits um 0.426 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bei 2’027.43 Punkten. Der SLI lag noch vor drei Monaten, am 05.08.2025, bei 1’967.60 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 05.11.2024, einen Stand von 1’945.44 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 5.10 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2’146.62 Punkten. Bei 1’721.32 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SLI-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Adecco SA (+ 3.60 Prozent auf 23.04 CHF), UBS (+ 2.26 Prozent auf 31.23 CHF), Sonova (+ 2.04 Prozent auf 220.10 CHF), Sika (+ 2.01 Prozent auf 152.50 CHF) und Givaudan (+ 1.13 Prozent auf 3’311.00 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil ams-OSRAM (-2.26 Prozent auf 10.39 CHF), Sandoz (-1.24 Prozent auf 54.30 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0.93 Prozent auf 57.60 CHF), Temenos (-0.92 Prozent auf 75.20 CHF) und Lonza (-0.89 Prozent auf 535.20 CHF).

Welche Aktien im SLI den grössten Börsenwert aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 3’413’526 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 222.174 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Fokus

Die Adecco SA-Aktie präsentiert mit 10.69 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Alle SLI-Werte im Überblick
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten