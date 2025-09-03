Gewinne in Paris: CAC 40 verbucht mittags Zuschläge

Am Mittwoch verbucht der CAC 40 um 12:08 Uhr via Euronext Gewinne in Höhe von 0.99 Prozent auf 7’730.40 Punkte. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2.325 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 7’699.62 Zählern und damit 0.593 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (7’654.25 Punkte).

Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 7’736.76 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7’671.53 Punkten erreichte.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der CAC 40 bereits um 0.070 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, den Stand von 7’546.16 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor drei Monaten, am 03.06.2025, bei 7’763.84 Punkten. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 03.09.2024, einen Stand von 7’575.10 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 4.55 Prozent aufwärts. Bei 8’257.88 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’763.76 Punkten erreicht.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 58’045 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 249.876 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Blick

Unter den CAC 40-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 2.70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8.41 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch