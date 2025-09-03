LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|CAC 40-Performance
|
03.09.2025 12:26:39
Gewinne in Paris: CAC 40 verbucht mittags Zuschläge
Am Mittwoch zeigen sich die Börsianer in Paris zuversichtlich.
Am Mittwoch verbucht der CAC 40 um 12:08 Uhr via Euronext Gewinne in Höhe von 0.99 Prozent auf 7’730.40 Punkte. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2.325 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 7’699.62 Zählern und damit 0.593 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (7’654.25 Punkte).
Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 7’736.76 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7’671.53 Punkten erreichte.
CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn gewann der CAC 40 bereits um 0.070 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, den Stand von 7’546.16 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor drei Monaten, am 03.06.2025, bei 7’763.84 Punkten. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 03.09.2024, einen Stand von 7’575.10 Punkten auf.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 4.55 Prozent aufwärts. Bei 8’257.88 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’763.76 Punkten erreicht.
Die teuersten Konzerne im CAC 40
Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 58’045 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 249.876 Mrd. Euro den grössten Anteil.
Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Blick
Unter den CAC 40-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 2.70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8.41 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
12:26
|Gewinne in Paris: CAC 40 verbucht mittags Zuschläge (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 zum Start des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
02.09.25
|Dienstagshandel in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
02.09.25
|Anleger in Paris halten sich zurück: So entwickelt sich der CAC 40 aktuell (finanzen.ch)
|
02.09.25
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 zeigt sich am Dienstagmittag fester (finanzen.ch)
|
02.09.25
|Börse Paris in Grün: CAC 40 zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
01.09.25
|Pluszeichen in Paris: CAC 40 beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
01.09.25
|Gewinne in Paris: CAC 40 liegt am Montagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|28.08.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|21.08.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|21.08.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|11.08.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|28.08.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|21.08.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|21.08.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|11.08.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|28.08.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|21.08.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|21.08.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|11.08.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|25.07.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Halten
|DZ BANK
|25.07.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Deutsche Bank AG
|25.07.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.07.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|UBS AG
KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?
📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.
Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|7’732.58
|1.02%
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX mit Stabilisierung - Märkte in Fernost schliessen mit Abschlägen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte freundlicher, während auch der deutsche Leitindex wieder zulegen kann. Unterdessen ging es für die asiatischen Indizes am Mittwoch nach unten.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}