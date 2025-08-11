Gewinne in New York: S&P 500-Börsianer greifen am Mittag zu

Um 17:59 Uhr notiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0.11 Prozent fester bei 6’396.58 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 49.739 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.011 Prozent auf 6’390.13 Punkte an der Kurstafel, nach 6’389.45 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 6’383.79 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6’397.94 Punkten.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 11.07.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6’259.75 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, einen Stand von 5’659.91 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, bei 5’344.16 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 9.00 Prozent nach oben. Bei 6’427.02 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. 4’835.04 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Albemarle (+ 9.57 Prozent auf 82.70 USD), TKO GROUP (+ 7.75 Prozent auf 175.94 USD), Coinbase (+ 5.96 Prozent auf 329.06 USD), Intel (+ 4.61 Prozent auf 20.87 USD) und Tesla (+ 4.44 Prozent auf 344.30 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil The Hershey (-4.86 Prozent auf 175.31 USD), Under Armour (-4.60 Prozent auf 5.19 USD), Intuit (-4.38 Prozent auf 716.18 USD), Under Armour (-4.14 Prozent auf 4.98 USD) und Diamondback Energy (-3.34 Prozent auf 137.29 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im S&P 500 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 20’788’389 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.823 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent bei der First Republic Bank-Aktie zu erwarten.

