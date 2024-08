NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Under Armour nach Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 6 US-Dollar belassen. Der Sportwarenhersteller habe positiv überrascht, sei mit dem Ausblick auf die zweite Hälfte des Geschäftsjahres aber hinter den Markterwartungen zurückgeblieben, schrieb Analyst Matthew Boss in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/he;