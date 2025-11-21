GameStop Aktie News: GameStop am Freitagabend im Aufwind

Um 20:26 Uhr stieg die GameStop-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 20,31 USD. Der Kurs der GameStop-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 20,63 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 19,95 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 350'349 GameStop-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,49 USD. Dieser Kurs wurde am 28.05.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 59,95 Prozent. Am 05.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,89 USD ab. Der derzeitige Kurs der GameStop-Aktie liegt somit 7,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 09.09.2025 legte GameStop die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte GameStop ein EPS von 0,04 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 972.20 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 798.30 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von GameStop wird am 03.12.2025 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass GameStop im Jahr 2026 0,990 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

