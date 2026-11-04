Freundlicher Handel: So steht der DAX mittags

Am Mittwoch verbucht der DAX um 12:08 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 1.47 Prozent auf 26’244.74 Punkte. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2.155 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der DAX 0.094 Prozent höher bei 25’888.93 Punkten, nach 25’864.62 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 26’252.29 Punkte, das Tagestief hingegen 25’876.82 Zähler.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 1.71 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, lag der DAX-Kurs bei 25’231.20 Punkten. Der DAX lag vor drei Monaten, am 04.08.2026, bei 26’202.35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, bewegte sich der DAX bei 23’949.11 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 6.95 Prozent aufwärts. Bei 26’618.74 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21’863.81 Punkten.

DAX-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Heidelberg Materials (+ 8.66 Prozent auf 170.10 EUR), Continental (+ 5.80 Prozent auf 70.82 EUR), Deutsche Bank (+ 5.79 Prozent auf 32.23 EUR), Commerzbank (+ 5.32 Prozent auf 40.01 EUR) und Scout24 (+ 4.44 Prozent auf 89.35 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Rheinmetall (-1.63 Prozent auf 988.40 EUR), HOCHTIEF (-1.31 Prozent auf 377.60 EUR), Deutsche Börse (-1.14 Prozent auf 311.00 EUR), Siemens Energy (-0.88 Prozent auf 128.64 EUR) und Daimler Truck (-0.86 Prozent auf 40.15 EUR) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im DAX

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das grösste Handelsvolumen im DAX auf. 2’611’166 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 237.653 Mrd. Euro im DAX den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5.65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Die Vonovia SE-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.63 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch