Freundlicher Handel: So entwickelt sich der NASDAQ Composite nachmittags

Im NASDAQ Composite geht es im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 1.26 Prozent aufwärts auf 21’655.65 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.571 Prozent stärker bei 21’507.44 Punkten, nach 21’385.40 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 21’386.25 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 21’655.83 Einheiten.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 20’585.53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.05.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 18’708.34 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Jahr, am 12.08.2024, mit 16’780.61 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 12.32 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 21’655.83 Punkten. Bei 14’784.03 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell 3D Systems (+ 30.11 Prozent auf 2.29 USD), Ceva (+ 11.32 Prozent auf 23.75 USD), Sangamo Therapeutics (+ 11.26 Prozent auf 0.49 USD), JetBlue Airways (+ 10.89 Prozent auf 4.74 USD) und AAON (+ 10.86 Prozent auf 79.90 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Mind CTI (-9.45 Prozent auf 1.15 USD), Ballard Power (-5.28 Prozent auf 1.71 USD), Donegal Group B (-3.95 Prozent auf 14.00 USD), SIGA Technologies (-2.11 Prozent auf 9.28 USD) und Elbit Systems (-2.05 Prozent auf 435.00 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 17’683’274 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3.826 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 5.06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Cogent Communications-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 12.53 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch