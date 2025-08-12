Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’886 0.1%  SPI 16’595 0.2%  Dow 44’484 1.2%  DAX 24’025 -0.2%  Euro 0.9427 -0.1%  EStoxx50 5’336 0.1%  Gold 3’349 0.1%  Bitcoin 96’352 -0.1%  Dollar 0.8073 -0.6%  Öl 66.2 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Swiss Re12688156Holcim1221405
Top News
So lohnend wäre eine Stellar-Investition von vor 1 Jahr gewesen
Wie viel Anleger mit einem Cardano-Investment von vor 1 Jahr verdient hätten
Ausblick: JENOPTIK legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Microsoft und Meta sorgen für Spekulationen - steht hier bald ein Aktiensplit bevor?
Ausblick: E.ON legt Quartalsergebnis vor
Suche...
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Marktbericht 12.08.2025 20:04:01

Freundlicher Handel: So entwickelt sich der NASDAQ Composite nachmittags

Freundlicher Handel: So entwickelt sich der NASDAQ Composite nachmittags

Der NASDAQ Composite entwickelt sich am zweiten Tag der Woche positiv.

NVIDIA
147.11 CHF -1.12%
Kaufen Verkaufen

Im NASDAQ Composite geht es im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 1.26 Prozent aufwärts auf 21’655.65 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.571 Prozent stärker bei 21’507.44 Punkten, nach 21’385.40 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 21’386.25 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 21’655.83 Einheiten.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 20’585.53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.05.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 18’708.34 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Jahr, am 12.08.2024, mit 16’780.61 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 12.32 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 21’655.83 Punkten. Bei 14’784.03 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell 3D Systems (+ 30.11 Prozent auf 2.29 USD), Ceva (+ 11.32 Prozent auf 23.75 USD), Sangamo Therapeutics (+ 11.26 Prozent auf 0.49 USD), JetBlue Airways (+ 10.89 Prozent auf 4.74 USD) und AAON (+ 10.86 Prozent auf 79.90 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Mind CTI (-9.45 Prozent auf 1.15 USD), Ballard Power (-5.28 Prozent auf 1.71 USD), Donegal Group B (-3.95 Prozent auf 14.00 USD), SIGA Technologies (-2.11 Prozent auf 9.28 USD) und Elbit Systems (-2.05 Prozent auf 435.00 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 17’683’274 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3.826 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 5.06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Cogent Communications-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 12.53 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Zur Übersichtsseite
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?