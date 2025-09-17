Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
17.09.2025

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite legt am Mittag den Rückwärtsgang ein

Der NASDAQ Composite verbucht am Mittag Verluste.

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 0.53 Prozent schwächer bei 22’215.84 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.004 Prozent tiefer bei 22’333.02 Punkten in den Handel, nach 22’333.96 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 22’339.54 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 22’207.37 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 0.123 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 21’622.98 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor drei Monaten, am 17.06.2025, bei 19’521.09 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 17.09.2024, bei 17’628.06 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 15.22 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 22’397.50 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 14’784.03 Punkte.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Roivant Sciences (+ 10.83 Prozent auf 15.72 USD), Ballard Power (+ 8.41 Prozent auf 2.39 USD), Baiducom (+ 7.76 Prozent auf 133.40 USD), SMC (+ 5.58 Prozent auf 316.75 USD) und Neogen (+ 5.50 Prozent auf 5.56 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Elbit Systems (-7.30 Prozent auf 470.88 USD), Donegal Group B (-6.55 Prozent auf 15.69 USD), ADTRAN (-4.01 Prozent auf 7.46 EUR), Daktronics (-3.23 Prozent auf 22.79 USD) und NVIDIA (-2.80 Prozent auf 169.98 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 16’543’538 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3.644 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

In diesem Jahr weist die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Mit 10.97 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Alliance Resource Partners LP-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

